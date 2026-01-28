Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英皇珠寶盈喜平靚正｜唐牛

股市
更新時間：09:01 2026-01-28 HKT
發佈時間：09:01 2026-01-28 HKT

港股昨日終見突破，在一眾金融股帶動下，成功企穩27100點，成交未見明顯增加，我覺得係好事，意味上方沽壓不重，買盤輕易推高指數，且看落後藍籌孖寶騰訊（700）及港交所（388）會否適時發力，為恒指增添破位動力。

料去年盈利大升逾60%

另一方面，英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預計去年盈利大升逾60%，至不少於4.2億元，主要由於香港及內地零售表現理想，令收入及毛利上升。盈喜後市盈率降至4倍，最新手頭現金15億元，相當於市值近九成，近日金飾股炒到飛天，英皇珠寶仍在1年低位徘徊，借盈喜炒上誘因不低。

唐牛

相關文章：金價癲升 再入場要換心態｜唐牛

