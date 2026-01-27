國恩科技招股 入場費8484元 引入8名基石投資者

內地化工材料供應商國恩科技（2768）由今日（27日）起至周五（30日）招股，擬發行3,000萬股H股，一成香港公開發售，招股價34元至42元，集資最多12.6億元，每手200股，入場費8,484.71元，於2月4日正式掛牌，招商證券國際為獨家保薦人。

較A股折讓36%至48%

已在內地上市的國恩科技，其A股（002768）昨日報58.63元人民幣，折合約65.74港元，即H股招股價較A股折讓36%至48%。此外，該股引入利冠、SLD International、丞安國際、申萬宏源證券、First Seafro2nt Fund Series SPC、新嘉財富、Luminous Horizon及富國香港共8名基石投資者，認購金額總計3.2億港元。

招股書指出，集團是一家專注於化工新材料及明膠、膠原蛋白上下游產品的中國供應商，服務於化工行業及大健康行業，主要從事工業及商業用途產品的研發、生產及銷售。就大化工板塊而言，客戶包括下游行業（如汽車、新能源及家電等）製造商及下游製造商的供應鏈解決方案提供商；至於大健康塊板塊客戶，則主要包括醫藥及藥品製造商。

招股書又指，在大化工行業領域，集團深耕化工新材料產業鏈，產品系列涵蓋產業價值鏈的上游（即綠色石化材料，如芳香烯烴、苯乙烯、聚苯乙烯）及中游（即有機高分子改性材料及有機高分子複合材料），而下游客戶則利用集團產品作為其產品製造及性能優化的原材料。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年銷售收入計，集團是中國第二大的有機高分子改性材料及有機高分子複合材料企業，市場份額為2.5%；按產能計則是中國最大的聚苯乙烯企業。

在大健康行業領域，集團聚焦天然膠原產業，向下縱向延伸產業鏈，主要子公司東寶生物依託從膠原到「膠原+」縱向一體化發展戰略，已成功建立起覆蓋膠原蛋白肽類╱衍生原料到終端產品的產品佈局。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年中國骨明膠行業產量計，集團是中國市場產量位居第二、中國內資品牌產量位居第一的骨明膠生產企業；按2024年中國空心膠囊行業相關產量計，是中國內資品牌產量第二大空心膠囊生產企業。

去年首10個月盈利升40%

業績方面，國恩科技去年首10個月收入錄174.43億人民幣，按年升約一成；期內盈利錄7.13億元，按年升40%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約50%用於在泰國設立新生產基地以擴大產能；約35%用於擴充位於中國宜興的新生產基地的產能，擬用於生產有機高分子改性材料或有機高分子複合材料；約10%用於分配至於香港的投資，包括設立區域總部，以支持日後進軍國際市場，包括東南亞市場及香港石化現有生產基地的升級，包括其生產線及其他設備，以提高生產效率及產品質量；以及約5%用於營運資金及一般企業用途。

相關文章：內地功能飲料龍頭東鵬飲料招股 入場費逾2.5萬 引入騰訊及淡馬錫等基投