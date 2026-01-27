《沽注一擲》原型Michael Burry再買GameStop 表明「長期持有」
更新時間：10:15 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-27 HKT
據彭博報道，曾準確預測2008年金融海嘯、電影《沽注一擲》（The Big Short）原型的著名投資者Michael Burry於社交平台Substack發文透露，已再度買入「迷因股」GameStop（GME），並對公司主席兼行政總裁Ryan Cohen充滿信心。受消息刺激，GameStop周一股價曾急升8.8%至25.01美元，創下自去年5月以來最大單日升幅；收市則報24.01美元，升約4.4%。
直言相信CEO 公司現金流強勁
Michael Burry在文章中直言，「我相信Ryan，我喜歡目前的佈局、管治及策略。」他指出，在Cohen的領導下，GameStop雖然關閉部分實體店，並嘗試轉向比特幣及收藏品業務，但公司擁有強勁現金流。同時，GameStop雖然擁有巨額的淨營運虧損（NOLs），但這些虧損可為未來所得稅提供抵扣空間，加上公司的資本開支（CapEx）極低，財務狀況穩健。
他形容，由於有形資產價值作為下行保護，擁有GameStop幾乎是目前美股中能找到最具不對稱潛力的投資之一。
事實上，GameStop在2021年散戶大戰華爾街時，股價曾暴漲數倍，當時Burry亦為投資者之一，但他其後表示，在股價爆發性上漲前就已出清持股。因此，Burry亦明言，此次願意長期持有GameStop。
