恒指高開97點 阿里發新模型升1% 天數智芯稱產品性能超越Nvidia 股價漲逾4%｜港股開市

歐美關係持續緊張，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格周一表示，歐洲議會當天未就是否恢復歐美貿易協議批准程序作出決定；同時，歐洲議會談判團隊將於2月4日召開會議，重新評估當前形勢。另一方面，美國總統特朗普亦表示，韓國國會沒有履行與美國達成的協議，宣佈將對韓國汽車、木材、藥品及所有其他商品對等關稅從15%提高到25%。

金價銀價衝高後有回吐

在地緣政治緊張局勢下，金價銀價持續高企，但衝高後有回吐，金價周一最高見5,111美元，暫已回落至5,025美元；銀價高位曾見117.75美元，暫報107.1美元，即回落約9%。美股方面，三大指數周一表現向好，道指收市升313點或0.64%，報49412點；標指升34點或0.5%，報6950點；納指升100點或0.43%，報23601點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.63%至7828點。

阿里發佈千問旗艦推理模型

港股方面，恒指今早高開97點，報26863點。阿里巴巴（9988）正式發佈千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，性能媲美GPT-5.2及Gemini 3 Pro，成為至今最接近國際頂尖模型的內地AI大模型；該股開市報166.8元，升1%。

其餘科網股個別發展，騰訊（700）升0.08%，重上600元；美團（3690）無起跌；小米（1810）升0.06%；京東（9618）則跌0.2%，百度（9888）亦跌1.7%。

安踏收購PUMA SE近三成股權

個股消息中，安踏（2020）與法國皮諾家族旗下Artemis訂立購股協議，斥資逾15億歐元有條件同意收購PUMA SE的29.06%股權。該股開市報77.5元，升1.5%。

舜宇光學分拆已遞交上市申請

舜宇光學（2382）公布有關建議分拆集團車載相關光學業務及獨立上市，已透過其聯席保薦人向聯交所遞交上市申請表格。該股開市報62.1元，升0.16%。

天數智芯產品性能超越Nvidia

天數智芯（9903）發佈四代架構路線圖對標及超越英偉達（Nvidia）架構，「彤央」邊端產品性能超越英偉達AGX Orin，並公佈逾300家客戶、1,000次部署的規模化落地成果。該股開市報196元，升逾4%。

方舟健客盈喜大升後即配股

此外，方舟健客（6086）盈喜後昨日股價大升33%，最新公布擬以先舊後新方式配售約4,518萬股，集資1.5億元，相當於經配發及發行認購股份擴大後已發行股本約3.3%，每股配售價3.32元，較上日收市價3.77元折讓12%。該股開市報3.37元，跌10.6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股8.25億元，騰訊（700）、小米（1810）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入10.15億元、8.22億元及6.13億元；而中移動（941）、紫金（2899）及盈富基金（2800）則分別遭淨賣出11.77億元、10.77億元及10.36億元。