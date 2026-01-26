Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地功能飲料龍頭東鵬飲料招股 入場費逾2.5萬 引入騰訊及淡馬錫等基投

股市
更新時間：12:11 2026-01-26 HKT
發佈時間：12:11 2026-01-26 HKT

內地功能飲料龍頭企業東鵬飲料（9980）今日（26日）起至周四（29日）招股，擬發行4,088.99萬股H股，一成香港公開發售，招股價不高於248元，集資最多101.4億元，每手100股，入場費25,050.11元，於2月3日正式掛牌，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

H股招股價較A股折讓12%

該股已在內地上市，東鵬飲料A股（605499）上周五收報253.36元人民幣，折合約283.21港元，即H股招股價較A股最少折讓12.4%。

值得留意的是，該股引入Al-Rayyan、淡馬錫間接全資子公司太白、True Light、BlackRock、UBS AM Singapore、騰訊（700）、HSG Growth、JPMAMAPL、Azure Skylines Limited、泰康人壽、Pacific Century Pines Investments 1 Limited、FMR參與基金、Velmar Company Limited、Pinpoint、Amazing Mountain及Great China Motivation Fund Phase II L.P.為基石投資者，認購金額49.9億港元。

招股書指出，東鵬飲料收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位列第一。根據弗若斯特沙利文報告，按銷量計，在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額從2021年的15%增長到2024年的26.3%；按零售額計，是2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23%。

覆蓋逾430萬家終端銷售網點

招股書又指，集團已建立起覆蓋全國的立體化銷售網絡，截至去年9月30日，覆蓋全國超過430萬家終端銷售網點，實現中國近100%地級市覆蓋。

品牌及產品方面，「東鵬特飲」已成為中國以零售額計的百億級大單品，2024年能量飲料錄得收入逾133億元人民幣，2022年至2024年收入年複合增長率達27.3%；在運動飲料領域，2023年1月推出的「東鵬補水啦」產品迅速崛起，推出第二年錄得收入近15億元人民幣，按年增速達280.4%。截至目前，產品矩陣已涵蓋能量飲料、運動飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物蛋白飲料和果蔬汁飲料等多個品類。

業績方面，東鵬飲料去年首9個月錄得收入168.38億元人民幣，按年升34%；期內盈利錄37.6億元人民幣，按年升39%。

至於是次集資所得款項用途，約36%用於完善產能佈局和推進供應鏈升級；約15%用於加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力；約11%用於持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡；約12%用於拓展海外市場業務，探索潛在投資及併購機會；約10%用於加強各個業務環節的數字化建設；約6%用於增強產品開發能力，持續實現產品品類拓展；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
13小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
6小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
20小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
4小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
3小時前
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
00:43
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
突發
2小時前