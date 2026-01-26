內地功能飲料龍頭東鵬飲料招股 入場費逾2.5萬 引入騰訊及淡馬錫等基投

內地功能飲料龍頭企業東鵬飲料（9980）今日（26日）起至周四（29日）招股，擬發行4,088.99萬股H股，一成香港公開發售，招股價不高於248元，集資最多101.4億元，每手100股，入場費25,050.11元，於2月3日正式掛牌，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

H股招股價較A股折讓12%

該股已在內地上市，東鵬飲料A股（605499）上周五收報253.36元人民幣，折合約283.21港元，即H股招股價較A股最少折讓12.4%。

值得留意的是，該股引入Al-Rayyan、淡馬錫間接全資子公司太白、True Light、BlackRock、UBS AM Singapore、騰訊（700）、HSG Growth、JPMAMAPL、Azure Skylines Limited、泰康人壽、Pacific Century Pines Investments 1 Limited、FMR參與基金、Velmar Company Limited、Pinpoint、Amazing Mountain及Great China Motivation Fund Phase II L.P.為基石投資者，認購金額49.9億港元。

招股書指出，東鵬飲料收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位列第一。根據弗若斯特沙利文報告，按銷量計，在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額從2021年的15%增長到2024年的26.3%；按零售額計，是2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23%。

覆蓋逾430萬家終端銷售網點

招股書又指，集團已建立起覆蓋全國的立體化銷售網絡，截至去年9月30日，覆蓋全國超過430萬家終端銷售網點，實現中國近100%地級市覆蓋。

品牌及產品方面，「東鵬特飲」已成為中國以零售額計的百億級大單品，2024年能量飲料錄得收入逾133億元人民幣，2022年至2024年收入年複合增長率達27.3%；在運動飲料領域，2023年1月推出的「東鵬補水啦」產品迅速崛起，推出第二年錄得收入近15億元人民幣，按年增速達280.4%。截至目前，產品矩陣已涵蓋能量飲料、運動飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物蛋白飲料和果蔬汁飲料等多個品類。

業績方面，東鵬飲料去年首9個月錄得收入168.38億元人民幣，按年升34%；期內盈利錄37.6億元人民幣，按年升39%。

至於是次集資所得款項用途，約36%用於完善產能佈局和推進供應鏈升級；約15%用於加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力；約11%用於持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡；約12%用於拓展海外市場業務，探索潛在投資及併購機會；約10%用於加強各個業務環節的數字化建設；約6%用於增強產品開發能力，持續實現產品品類拓展；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。