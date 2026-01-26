期指結算前 料港股反覆上落｜古天后

1月26日，大致多雲，日間短暫時間有陽光。美股連續兩日反彈後，上周五個別發展，道指曾跌420點至48963，收市跌幅收窄至285點或0.58%，報49098；標指微升2點或0.03%，報6915；納指反彈65點或0.28%，收23501。重磅股方面，Nvidia升1.5%，微軟反彈3.3%，亞馬遜升2.1%；英特爾喺晶片生產遇挑戰並拖累業績，股價急跌17%。高盛跌3.8%，摩通回落2%。

美債疲弱 或引發美股走弱

自發生格陵蘭事件後，美債持續下跌，其實早於2024年底至去年9月，歐洲最大退休基金ABP所持美國公債嘅市值已大幅下降，歐洲正持續減持美債。而特朗普喺外交事務上變幻莫測性，加上其對歐美關係造成壓力，正影響歐洲評級機構Scope對大西洋兩岸主權國家評級展望，而特朗普政府舉措亦持續影響着美國信用前景。值得留意美債持續疲弱，或引發美股開始走弱，金屬價格不斷破頂，正正反映資金避險情緒高漲。

雖然港股與美股關連性於近幾年已大大減少，但外圍股市一旦明顯走弱，難免對港股構成影響。不過港股喺北水主導下，與A股關連性更高，而港股對中港兩地股市消息更為敏感。上周五彭博消息指，內地境外集資熱潮引發對上市公司質素擔憂之後，中國證監會考慮收緊內地公司喺香港發行股份的標準。呢個消息一度令港交所（388）於上周五午後急跌，不過收市後，《第一財經》獲悉，關於收緊赴港上市門檻、設300億市值下限消息不實，當前境外上市政策沒有變化。呢個消息帶動夜期及ADR反彈。

恒指短線26300有一定支持

上周港股表現反覆，美國總統特朗普有意謀奪格陵蘭，並就反對此事歐洲八國額外加徵關稅，曾令港股上周初開局連跌兩日，但其後特朗普又再TACO，美股大幅反彈，港股連彈三個交易日，但以一周累計，恒指仍跌95點，上周五報收26749。雖然周末美國發生民眾於示威中被槍殺事件，民主黨表示或撤回預算案支持，或令華底於月底再度陷入停擺，令道指期貨今早走軟，不過今早黑期未見有太大反應，仍於26700水平徘徊。

恒指上周初一度大幅跌穿5日及10日線，但其後反彈並收復，短線技術走勢未致被完全破壞。不過本月港股成交明顯減少，反映資金於市覆市況下採觀望態度。不過北水持續流入港股，令港股市底偏強。值得留意為金屬價格持續破頂，今早金價已破5,000美元，反映資金避險情緒仍高漲，預計短線股市表現仍反覆。暫時恒指短線於26300水平有一定支持，但要企穩27000關並不容易。本周四為期指結算日，今日起開始踏入期指轉倉期，於結算前大市或於此水平內上落，待結算後方有更明確方向。

古天后