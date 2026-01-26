恒指收升16點 北水連續第二日流出 金股及地產股落鑊 分析稱兩大因素影響後市｜港股開市

市場觀望情緒濃厚，港股周一整體表現好淡爭持，恒指全日倒升16點收市，報26765點，連升4日，累升278點。大市成交增至2,616億元。惟北水繼續流出8.26億元，連續第二日流出。市場炒股不炒市，個別板塊繼續有炒作，金價再破頂，黃金股再落鑊，紫金（2899）升超過4%。本地地產股亦受捧，新地（016）再升近4%。

恒指高開95點後，迅速轉跌，最多跌130點，隨着黃金股和地產股發力，恒指重拾升勢，最多升162點，高位有沽壓和科網股跌勢未止，恒指其後表現反覆，最終全日收報26765點，升16點；國指收報9147點，跌13點；科指收報5725點，跌72點。

紫金升逾4% 中國白銀大升19%

國際金價和白銀價格再破頂，其中金價升穿5,000美元大關。黃金股和白銀再落鑊，紫金（2899）急升4.4%，收報42.18 元，為表現最佳藍籌股；同系的紫金黃金國際（2259）升1.5%，收報208.8 元；赤峰黃金（6693）走高7.4%，收報42.76 元；山東黃金（1787）向上4.5%，收報48.22 元；白銀價格穿100美元，中國白銀（815）大升19.1%，收報0.81 元。

本地地產股強勢 新地漲近4%

美國聯儲局本周將展開議息會議，對息口敏感的本地地產股亦見強勢。新地（016）彈高3.9%，收報119 元；長實（1113）升3.1%，收報45.36 元；新世界（017）揚4.4%，收報9.83 元。

全球最大的半導體公司之一英特爾（Intel）AI需求和供應未能匹配，最新業績指引低於市場預期，該股急跌17%，港股科網股亦受影響向下，拖累大市走勢，百度（9888）急跌3.1%，收報155.5 元；快手（1024）挫3.3%，收報78.6 元；阿里巴巴（9988）跌2%，收報165.2 元；小米（1810）走低2.8%，收報35.22元。

國產化憧憬降溫 半導體股向下

市傳中國監管機構已原則上批准阿里巴巴、騰訊等企業購買Nvidia H200芯片，國產化憧憬降溫，國產芯片和半導體急跌天數智芯（9903）瀉7.6%，收報188.2 元；英諾賽科（2577）走低4.5%，收報60.45 元；中芯國際（981）下滑3.3%，收報75.55元；壁仞科技（6082）大跌4.3%，收報34.26元。

方舟健客盈喜 股價升逾三成

個股方面，方舟健客（6086）發盈喜，料去年全年扭虧為盈，轉賺最多1,000萬元人民幣，該股飆升33.2%，收報3.77元；國泰君安國際（1788）發盈喜，料2025年度淨利潤按年最多2.93倍，股價彈高3.3%，收報2.79 元。

此外，泡泡瑪特（9992）與榮耀合作推出的「潮玩手機」已正式開售，據報線上平台銷售火爆，泡泡瑪特先高後低，收市跌0.9%，報217.6元；瑞和數智（3680）折讓約14%配股集資，惟股價大升68.1%，收報1.53元。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股暫缺向上催化劑，加上不少投資者正待恒指升穿27000大關再作部署，以及外圍股市波動大，日本股市大跌令投資者不敢輕舉妄動，從板塊來看，先前帶動港股反彈的科技股近期動力不足，進一步目前加劇了高位整固的局面。他續指，內地股市能否持續提供向上動力，和科技股作為市場火車頭是否願意上行，兩項因素將會是影響大市方向的主要因素，預期港股短期內將維持窄幅上落市格局，恒指上試27000關有阻力，惟市場向好的氣氛仍然存在，整體成交保持活躍，加上內地股市表現平穩向上，港股出現大跌的可能性較低。

—————

1215：恒指今早高開94點後，走勢反覆，升幅一度擴大至162點，高見26911點，逼近兩萬七大關，惟臨近11點走勢轉差，截至中午報26773點，僅升24點或0.09%，半日成交1,510億元。科指方面，中午報5721點，跌76點或1.31%。

中國白銀半日升近12%

藍籌股中，以紫金礦業（2899）半日升5%表現最佳。消息面上，該股旗下巨龍銅礦二期工程正式建成投產，達產後將在現有15萬噸/日採選工程基礎上，新增生產規模20萬噸/日，形成35萬噸/日的總生產規模，成為中國最大、全球海拔最高、入選品位最低的世界級超大型銅礦。

同時，金價強勢亦帶動多隻相關股向上，其中赤峰黃金（6693）半日升逾7%；山東黃金（1787）及靈寶黃金（3330）升近4%；紫金黃金國際（2259）升逾2%。此外，中國白銀（815）半日更升近12%。

新地半日升近5%

除了黃金相關股外，本地地產股亦見強勢。新地（016）半日升4.8%，亦為表現最佳藍籌之一；長實（1113）升3%；新世界（017）升2.6%；信置（083）亦升1.7%。

花旗一份報告指出指出，根據投資者反饋，對香港地產持正面態度，依行業劃分優先次序為房地產開發商、中環寫字樓、奢侈品零售，但非必需零售業則令人失望，該行看好新地（016）、香港置地、恒隆地產（101）及太古地產（1972）。

—————

0930：港股向好，恒指今早高開94點，報26844點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）無起跌；美團（3690）升0.4%；小米（1810）及京東（9618）亦分別升0.3%及1%，惟百度（9888）逆市跌2%。

靈寶黃金及赤峰黃金升逾4%

此外，金價高企，相關股繼續造好，靈寶黃金（3330）及赤峰黃金（6693）升逾4%；紫金黃金國際（2259）升3.5%，紫金礦業（2899）亦升近3%；中國白銀（815）亦升2.9%。

相關文章：金價突破5060美元再破頂 銀價升逾4% 專家：目前市場投機性強

國泰君安國際盈喜 料盈利最多升293%

個股消息中，國泰君安國際（1788）發盈喜，料2025年度淨利潤為12.8億至13.8億元，按年升265%至293%；該股開市報2.77元，升2.6%。

泡泡瑪特夥榮耀推手機熱爆

泡泡瑪特（9992）與榮耀推出的「潮玩手機」榮耀500 Pro Molly 20周年限定版已正式開售，據報線上平台銷售火爆，線下門店亦是一機難求。泡泡瑪特開市報229元，升逾4%。

郭思治：高追黃金需保持謹慎

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，雖然中期看好黃金，但黃金市場投機性較強，漲幅過大後必然需要調整，現水平投資者高追有風險，一旦金價回調，或急跌數百美元，建議投資者高追黃金或其他貴金屬及相關股份需保持謹慎。

港股方面，郭思治表示，臨近期指轉倉和結算，市場具備向好條件，對港股走勢持相對樂觀態度，預計短期內恒指會在26500至27200點之間上落，惟近期出現內地軍委會主席被調查的事件，可能會港股帶來不確定性。

陸秉鈞：恒指26100至27000上落

獨立分析師陸秉鈞則表示，內地近期增加孖展保證金要求讓股市降溫，令港股轉弱，加上格陵蘭已成「過去式」，伊朗影響被逐步消化，料對指數產生「黑天鵝」機會較微，恒指本周將在26100至27000區間上落，惟農曆年市場憧憬資金南下炒作之下，屆時有機會為港股帶來利好行情。

對於美國聯儲局本周進行議息，以及美國總統特朗普表明已確定新一任聯儲局主席人選，陸秉鈞指出，聯儲局目前運作仍然相當獨立，加上議息會議非常接近，公布新主席將不會影響到是次議息結果，不排除市場借人選結果炒作，為美股帶來極短線波動，惟對港股影響甚微。郭思治則指，由於市場已預期聯邦基金利率維持不變，市場表現取決於是否有炒作題材吸引資金流入。

展望本周，除了美國聯儲局議息外，美國總統特朗普在本周將有公開發言，而美國1月消費者信心指數、中國去年全年工業利潤等重要數據亦將出爐。此外，本港金融盛事亞洲金融論壇（AFF）今日開鑼。