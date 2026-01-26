中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率

港股近期表現不俗，個別藍籌股2026年升幅已逾兩成、甚至三成，但不少散戶視為穩陣高息之選的中資電訊股，卻自去年11月下旬起跌跌不休，其中龍頭股中移動（941）已較去年11月高位累挫逾一成；另一邊廂，股價下跌的同時，股息率亦變得更吸引，目前中移動、聯通（762）及中電信（728）股息率約5.7厘至6.6厘。究竟中資電訊股為何陷入低潮？又是否撈底收息良機？光大新鴻基證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，中資電訊股低潮與地緣政治風險有關；資深投資及理財人何啟聰則認為，AI相關設備需求上升，將推高伺服器及存儲半導體價格，從而帶動電訊公司成本上升。

三大中資電訊商具地緣政治風險

根據數據顯示，中移動、聯通及中電信分別較去年11月高位，累跌約11%、22%及13%。伍禮賢指出，中資電訊股近期遭沽售原因，首要來自地緣政治風險。他解釋，三大中資電訊商早前遭美國聯邦通訊委員會禁止接入美國網絡，雖然核心收入源自內地，直接對財務衝擊有限，但若網絡與美國完全脫離，會影響當地網絡接入，投資者更擔心歐洲等地區會否跟隨美國做法，令市場憂慮情緒相對較高。

受累伺服器及存儲半導體漲價

除了政治因素外，AI發展亦推高了電訊公司的成本壓力。何啟聰預料，AI相關設備需求急升，將推高伺服器及存儲半導體的價格，有機會導致電訊公司成本上升。伍禮賢亦補充，電訊商建設基礎設施需使用記憶體類別晶片，成本上漲有機會蠶食利潤率。

不過，何啟聰亦坦言，具體影響難以估算。他表示，理論上基站需要高階晶片，但電訊商從不會在業績上仔細列出這部分開支。至於市場流傳的人民幣匯率因素，伍禮賢認為並非主因，因A股電訊板塊亦同樣下跌。

中資電訊股及其他收息股今年表現 股份 上周五收報（元) 今年累計變幅 股息率（厘） 中移動（941） 79.5 -2.69% 6.58 聯通（762） 7.77 -0.13% 6.22 中電信（728） 5.24 -2.78% 5.73 本地地產股 信置（083） 11.31 +10.67% 4.92 新地（016） 114.5 +20.91% 3.28 中資能源股 中國神華（1088） 40.7 +4.90% 8.66 中海油（883） 22.44 +5.35% 6.19 中石油（857） 8.42 +0.48% 6.10 公用股 港燈（2638） 6.67 +5.87% 4.80 中電（002） 73.6 +5.75% 4.28

何啟聰：6厘息僅合理非吸引

對於投資者而言，最關心莫過於現時中資電訊股是否「撈底」良機，惟兩位專家看法卻出現分歧。何啟聰直言，現在5至6厘的股息回報只是合理，但不算非常吸引，認為電訊業本身盈利增長較慢，除非內地AI發展能大幅帶動雲業務收益，並帶來驚喜。

伍禮賢：可趁調整周期部署

相反，伍禮賢認為中資電訊股現價相當吸引。他指出，過去經驗顯示，投資者往往在電訊股股價升得高時才關注，但其實應該趁調整周期的低位部署，值博率才更高。他強調，中資電訊商過去幾年在派息金額上維持不錯的增長步伐，現有股息率達5至6厘息，再配合潛在的派息增長空間，其實是不錯的收息之選。

地產股及資源股同具高息選擇

若投資者擔心電訊股前景未明，伍禮賢亦建議可轉移視線至其他高息板塊，例如本地地產股。他解釋，隨着本港樓市氣氛出現改善，信置（083）及新地（016）這類防守性較強股份，適合作為收息的選擇；其次是中資能源股，包括中海油（883）、中石油（857）及煤炭股中國神華（1088），股息回報依然相當吸引。此外，投資者若追求更加穩健的選擇，與經濟周期關聯度較低的中電（002）或港燈（2638）等公用股，亦是穩陣收息之選。

