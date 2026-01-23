周大福系列一攻一守｜阮子曦

踏入2026年只是3個星期，投資市場的變化已經是風起雲湧，特別是外圍的地緣政治局勢急升急跌，金股匯債券走勢已經來了一個「反轉又反轉」，令不少投資者進據失退，既然大家都「心大心細」，仍在糾結今年的股份選擇，小弟就給予周大福系列股份兩個意見讓大家思考，一個是較為進攻的選擇，另一個就是保守之選。

作為進攻之選，大家可留意周大福（1929）受惠於珠寶零售市道氣氛持續改善，剛剛發佈上季整體零售值增長17.8%；當中店銷香港、澳門及其他市場同店銷售增長14.3%，中國市場直營店同店銷售更錄得增長21.4%，增長幅度令市場驚喜，公司持續優化零售點網絡，加上農曆新年逼近，連同國際黃金價格已迫近5000美元大關，相關產品需求有增無減，筆者相信在多項因素推動底下 集團的股價有望追上同業股價升幅的落後狀況。

另一就是保守之選，筆者今個季度的核心持倉繼續回選擇周大福創建（659），穩定高派息之餘，集團新近亦都動作多多。最新宣布已簽署買賣協議，向 TPG Angelo Gordon 旗下基金收購3項位於華東的工業物流物業全部權益，物業位置坐落於長三角核心經濟樞紐，涉及可出租總面積約172萬平方英呎，預期交易完成後可為集團貢獻穩定現金流，支持長遠發展。

事實上，周大福創業（659）目前在香港、成都、武漢、蘇州及東莞共持有九項物流資產，集團經歷是次收購完成後，物流資產將增至12項，可出租總面積增至約1451萬平方英呎。除擴充資產規模外，更進一步強化集團於長三角核心區域之戰略佈局，完善內地物流資產網絡。股價技術走勢上，雖然公司股價近期累積一定升幅，但相應息率仍然預期高達6.6厘，實屬股民穩定之選。

談及周大福系列，不得不提作為兩間上市公司母企的周大福企業主席最近出席訪問時透露，作為家族辦公室，將遵循的是「鄭氏家族哲學，而非典型投資手冊」，即是公司發展一直尋求雙贏交易。

對於這個哲學上的實踐，其中一個例子就是，周大福企業早期參與投資澳洲發電商及能源公司Alinta Energy，當時（2017年）以40億澳元收購Alinta Energy，這間能源公司經過多年的發展，及至剛剛在上月被新交所上市的勝科工業提出以65億澳元收購，是次交易不僅為周企帶來豐厚回報，亦可見到潛在的長期買家願意出價可觀，顯示未來還有很大的升值空間，達至一單買賣雙方的雙贏交易。

對於投資者而言，簡單的股票投資可想及小弟的一攻一守的選擇，但在於一個完整的分析而言，筆者亦會留意其一系列上市公司與母企業的業務發展，大家可繼續留意周企未來的企業動作，配合部署。

阮子曦