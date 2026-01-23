招行去年賺近1502億人民幣 增長1.2%
發佈時間：18:02 2026-01-23 HKT
招商銀行（3968）公布去年業績快報，2025年度集團實現營業收入約3,375.32億元（人民幣，下同），按年微增0.01%；純利約1,501.81億元，按年增長1.21%。招行表示，年內各項業務穩健開展，總體經營情況良好。
截至2025年12月底，集團資產總額增至約13.07萬億元，較上年末增長7.56%；負債總額約11.79萬億元，較上年末增長7.98%。資產質量保持穩定，不良貸款率為0.94%，較上年末微降0.01個百分點；撥備覆蓋率為391.79%，較上年末下降20.19個百分點；貸款撥備率為3.68%，較上年末下降0.24個百分點。
