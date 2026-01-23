傳中證監收緊地企來港上市門檻 雙重上市或設300億市值下限

據彭博引述消息報道，中國證監會正考慮收緊內地企業赴港上市（H股）的審核標準，以應對近期境外融資熱潮中出現的交易品質擔憂。據報當局擬提高監管及合規門檻，包括設定最低市值限制。受消息影響，港交所（388）午後股價受壓，一度跌逾2.1%，目前報422元，跌1.03%。

傳券商獲指導 小規模企業或難獲批

報道指，相關建議仍處於討論階段，尚未有最終決定。據悉，已有內地券商收到指導，指尋求在香港進行雙重上市的內地企業，市值需達到300億元人民幣。這意味著規模較小的企業，其備案申請可能難以獲得中證監批准。目前，中金公司及中信證券等頭部券商正主導大部分赴港IPO項目。

此次收緊門檻的部分，源於2023年中證監實施新規，將海外上市審批由「小規模路演審批制」改為更簡化的「備案制」。最新的監管要求有意填補篩選缺口，根據證監會數據，過去三周已有逾30家申請赴港上市的公司被要求補交文件，數家公司因持續虧損或合規缺陷成為監管重點檢查對象。

雖然北京多次強調支持香港作為國際金融中心，但亦表明需防範監管套利及維護國家聲譽，絕不容許香港成為劣質企業的「抽水機」。

陳翊庭：逾350家公司排隊 IPO質素「無得傾」

港交所CEO陳翊庭周三在達沃斯接受訪問時透露，目前有超過350家公司排隊上市，今年首三周已錄得約40億美元集資額。

對於監管收緊，陳翊庭未有直接評論傳聞，但強調IPO質素是「沒得商量」。她指出，早前向投行發出的警告信，並非質疑申請人的質素，而是提醒專業人士在追求速度的同時必須兼顧質素。

上市申請曾現AI生成文件

香港監管機構早前亦罕有發聲，批評部分投行提交的上市申請粗製濫造。消息指，質素下降的原因包括價格戰導致服務費大減，甚至出現使用AI生成文件、對業務缺乏基本理解等情況。更有內地企業向港交所提交不完整的「佔位」申請，僅為了盡快啟動審批程序。

雖然門檻擬提高，但市場預計目前排隊中的重磅新股，如「豬肉股」牧原股份及能量飲品巨頭東鵬飲料未必受新規影響。