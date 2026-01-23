Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳中證監收緊地企來港上市門檻 雙重上市或設300億市值下限

股市
更新時間：15:00 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-23 HKT

據彭博引述消息報道，中國證監會正考慮收緊內地企業赴港上市（H股）的審核標準，以應對近期境外融資熱潮中出現的交易品質擔憂。據報當局擬提高監管及合規門檻，包括設定最低市值限制。受消息影響，港交所（388）午後股價受壓，一度跌逾2.1%，目前報422元，跌1.03%。

傳券商獲指導 小規模企業或難獲批

報道指，相關建議仍處於討論階段，尚未有最終決定。據悉，已有內地券商收到指導，指尋求在香港進行雙重上市的內地企業，市值需達到300億元人民幣。這意味著規模較小的企業，其備案申請可能難以獲得中證監批准。目前，中金公司及中信證券等頭部券商正主導大部分赴港IPO項目。

此次收緊門檻的部分，源於2023年中證監實施新規，將海外上市審批由「小規模路演審批制」改為更簡化的「備案制」。最新的監管要求有意填補篩選缺口，根據證監會數據，過去三周已有逾30家申請赴港上市的公司被要求補交文件，數家公司因持續虧損或合規缺陷成為監管重點檢查對象。

雖然北京多次強調支持香港作為國際金融中心，但亦表明需防範監管套利及維護國家聲譽，絕不容許香港成為劣質企業的「抽水機」。

陳翊庭：逾350家公司排隊 IPO質素「無得傾」

港交所CEO陳翊庭周三在達沃斯接受訪問時透露，目前有超過350家公司排隊上市，今年首三周已錄得約40億美元集資額。

對於監管收緊，陳翊庭未有直接評論傳聞，但強調IPO質素是「沒得商量」。她指出，早前向投行發出的警告信，並非質疑申請人的質素，而是提醒專業人士在追求速度的同時必須兼顧質素。

上市申請曾現AI生成文件

香港監管機構早前亦罕有發聲，批評部分投行提交的上市申請粗製濫造。消息指，質素下降的原因包括價格戰導致服務費大減，甚至出現使用AI生成文件、對業務缺乏基本理解等情況。更有內地企業向港交所提交不完整的「佔位」申請，僅為了盡快啟動審批程序。

雖然門檻擬提高，但市場預計目前排隊中的重磅新股，如「豬肉股」牧原股份及能量飲品巨頭東鵬飲料未必受新規影響。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選 兩類人才有望上位？
政情
6小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
22小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
2026-01-22 15:51 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-22 15:19 HKT
譚詠麟喪撩前《愛回家》女星寶刀未老  撒嬌觸碰「校長」敏感部位畫面曝光  網民：彌漫粉紅泡泡
譚詠麟喪撩前《愛回家》女星寶刀未老  撒嬌觸碰「校長」敏感部位畫面曝光  網民：彌漫粉紅泡泡
影視圈
6小時前