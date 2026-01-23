恒指全日收119點 商業航天板塊受捧 鈞達股份飆升超過5成 ｜港股收市

歐洲擬解凍歐美貿易協定審議，地緣政治風險持續降溫，美股隔晚造好，並傳重磅股阿里巴巴（9988）分拆旗下芯片公司上市，阿里股價向上撐起股市，惟市場入市態度謹慎，港股周五高開後窄幅上落，恒指最終全日收報26749點，升119點，連升三日，累升262點。大市走勢悶局，惟個別板塊仍有炒作，獲內地政策和全球首富唱好的商業航天板塊受捧，鈞達股份 (2865)再飆升超過5成。

恒指高開232點，早段最多升266點，其後升幅曾收窄至60點，最終全日收報26749點，升119點。國指收報9160點，升46點；科指收報5798點，升35點。大市成交增至2408億元，不過北水轉流走16億元，結束連續流入5日趨勢。

一周計，三大指數轉跌。恒指累跌95點；國指累跌60點；科指累跌24點。泡泡瑪特（9992）累升23%，為本周表現最佳藍籌股；瀚森製藥（3692）累跌7%，為本周表現最差藍籌股。

內地政策支持兼全球首富唱好的商業航天板塊

全球首富馬斯克透露，旗下SpaceX正致力於在未來幾年發射太陽能AI衛星 ，加上午後內地《酒泉市商業航天產業發展規劃》發佈，建設國家商業航天發射基地，商業航天股延續強勁漲勢。鈞達股份 (2865)飆升51.4%，收報39 元，創上市以來新高；金風科技 (2208)彈高10.1%，收報16.95 元；亞太衛星 (1045)漲14.7%，收報4.77 元；藍思科技 (6613)揚9.4%，收報31.78 元。

太陽能光伏股亦受惠商業航空炒作，相關股份午後漲幅擴大，凱盛新能（1108）大升14.4%，收報4.36元；福萊特玻璃（6865）漲10.4%，收報11.9元；協鑫科技（3800）升9.3%，收報1.17元；信義光能（968）走高11.1%，收報3.59元，為表現最佳藍籌股。

傳阿里擬分拆旗下芯片公司獨立上市 股價升2.2%

傳阿里巴巴（9988）擬分拆旗下芯片公司獨立上市，阿里延續隔晚強勢，走高2.2%，收報168.5 元，阿里一股撐起大市近50點；同系的阿里健康（241）逆市下滑1.5%，收報6.64 元；其他科網股則多數上揚。京東（9618）升0.8%，收報114.8 元；美團（3690）升0.6%，收報97.55 元；小米（1810）宣佈25億元自動股份購回計劃，股價揚2.8%，收報36.24 元。

金價、銀價持續上漲，再刷新記錄，貴金屬板塊集體上升，紫金（2899）走高1.1%，收報40.42元；同系紫金黃金國際（2259）急升8.4%，收報205.8元，穿200大關，創上市以來新高；赤峰黃金（6693）漲7.8%，收報39.8元；五礦資源（1208）大升11.5%，收報10.49元。

個股方面，傳內地擬收緊內地企業來港IPO及雙重上市門檻，港交所(388)轉跌1%收市，報422 元。 泡泡瑪特（9992）據報旗下「星星人」情人節限定款盲盒獲市場瘋炒，隱藏款溢價近7倍，該股走高6.6%，收報219.6元。莊臣控股（1955）高管涉嫌廉外判清潔合約貪污遭廉政公署拘捕調查。該股復牌後，走低0.54%，收報3.6元；外電報道萬國數據（9698）支持的DAYONE據稱考慮美國IPO，目標估值200億美元，該股揚2.9%，收報41.3元；俊裕地基 （1757）遭證監會點名股權高度集中，俊裕地基 逆市大跌11.2%，收報5.1 元。

梁杰文：後市呈現大漲小回的格局

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股去年升幅誇張，相信港股正市場在等待更明顯的催化劑，才能突破現有上落市格局，因此港股周五維持整體趨勢向上緩慢接近27,000點的走勢。他續指，港股可能需要等到3月業績公佈後市場才會出現突破，加上外圍環境也並非一面倒利好，例如美國近期的關稅政策和對華態度仍未改變，這些因素使得資金暫時不敢貿然追高，料恒指短期內即使突破27000點，亦將呈現大漲小回的格局。

----------

承接外圍造好，恒指今早高開231點，開市不久最多曾升265點，惟其後升勢回順，中午收市升88點或0.33%，報26718點，成交額1,279.38億元。科指半日升7點或0.13%，報5769點。

科網股個別走，阿里巴巴（9988）升2.6%；小米（1810）升2.49%；京東（9618）升1.4%；美團（3690）升0.61%；網易（9999）跌1.72%；騰訊（700）跌0.08%；

泡泡瑪特（9992）升6.5%，成半日表現最佳藍籌。

金價迫近5000美元大關，紫金 （2899） 升1.1%，紫金黃金國際 （02259） 升半成「破頂」，曾高見200元；招金 （1818） 、山東黃金（1787）均升逾1%。

———

0930：美歐緊張關係降溫，加上美國經濟數據穩健，美股周四繼續反彈，道指收市升306點或0.63%，報49384點；標指升37點或0.55%，報6913點；納指升211點或0.91%，報23436點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.58%，報7899.1點。

重磅科技股普遍上揚，英偉達漲0.83%，蘋果漲0.28%，微軟漲1.58%，Alphabet漲0.66%，亞馬遜漲1.31%，Meta漲5.66%。Tesla漲4.15%，馬斯克出席達沃斯論壇，透露明年公開發售Optimus機械人。

經濟數據方面，美國勞工部公布截至1月17日一周的首次申領失業救濟人數增加1000人，達20萬人，少過預期的20.9萬人；持續申領救濟人數下降2.6萬人，報184.9萬人，低過預期的189萬人。另外美國2025年第三季國內生產總值(GDP)修訂為增長4.4%，屬兩年最快增速，並略高於初值的4.3%。去年11月核心個人消費開支平減指數(Core PCE)按年升2.8%，符預期。

港股方面，恒指今早高開231點，報26861點。阿里巴巴（9988）旗下晶片公司傳獨立上市，股價高開3.88%，報171.2元。京東（9618）升2.63%；美團（3690）升0.3%，騰訊（700）無升跌。小米（1810）宣佈25億元自動股份購回計劃，股價升0.73%。

泡泡瑪特（9992）升4.27%，據報旗下「星星人」情人節限定款盲盒，隱藏款溢價近7倍。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股52.39億港元。阿里巴巴(9988)、中國海洋石油 (883)、快手(1024)分別獲淨買入14.13億港元、5.92億港元、4.79億港元；中國移動 (941)、騰訊控股 (700)、地平線機器人(9660)分別遭淨賣出8.74億港元、6.69億港元、1.21億港元。



