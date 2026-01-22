美股三大指數齊漲 去年第三季GDP終值增4.4% 兩年最勁

美國公布去年第三季個人消費開支（PCE）物價指數按季年率終值為增長3.5%；撇除食品及能源價格，核心PCE物價指數按季年率終值亦增2.9%，均符合預期。

美股開市齊漲，道指報49389點，升312點；標指報6919點，升44點；納指報23434點，升209點或0.9%。

阿里巴巴升近4%

阿里巴巴 （BABA）計劃推動旗下晶片事業「平頭哥」（T-Head）分拆上市，BABA升3.75%；英偉達（NVDA）執行長黃仁勳在世界經濟論壇（WEF）强調，全球 AI 基礎設施的建構將需要高達數兆美元的追加投資，進一步反駁了 AI 泡沫化的說法，NVDA升1.13%；美光科技（MU）跌1.09%。

去年第三季GDP終值為兩年最勁

美國去年第三季生產總值（GDP）按季年率終值增長4.4%，高過市場預期及前值的4.3%，創兩年最高速增長。

格陵蘭紛爭帶來「科技股」機會

科技分析師、韋德布什分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）及其團隊表示，圍繞格陵蘭島的「紛爭」正導致美國股市疲軟。艾夫斯指出，隨着「避險情緒」衝擊人工智能（AI）概念股，科技股勢必受到衝擊，但他們認為這是一個持有「科技股贏家」的機會，如果股市走弱，會買入IVES AI 30指數中的許多股票，包括英偉達、微軟、蘋果、谷歌和特斯拉。