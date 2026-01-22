小米制定25億自動回購計劃 業績前限制期也能入市

小米集團（1810）表示，將於1月23日啟動一項由第三方獨立券商操作的自動股份購回計劃，資金規模為25億元，展示出該公司對自身業務前景充滿信心，符合公司及股東的最佳利益。

小米：展示對業務前景充滿信心

小米表示，自動股份購回計劃意味著小米首次能夠在業績發布前夕的限制回購期，進行合規回購；至於在非限制回購期，小米將有主動回購和自動回購兩條路線並行，回購力度將大幅增加。

突破業績前一個月回購限制

根據《上市規則》，上市公司在公布業績前一個月，將不能回購股份，但小米已藉此方法，獲得聯交所授出豁免限制。小米往年於3月中下旬公司業績。

該自動股份購回計劃將於1月23日開始實施，直至達到25億元規模，或股東大會前為止。小米其後將註銷自動股份購回計劃下購回的股份。

25億等同過去15交易日入市規模

翻查資料，小米出近期每日回購規模約1.5至2億元，近日亦曾斥資2.5億元回購，25億元大致等同過去15個交易日的回購規模。