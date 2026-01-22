特朗普豪言今年美股可「翻倍」 實際表現跑輸全球 差過多任總統執政首年

美股「TACO」交易再現，三大指數全線反彈，除了因為美國總統特朗普與北約秘書長Mark Rutte就格陵蘭合作框架達成一致、不會按原定計劃對歐洲8國加徵關稅之外，亦可能因為特朗普再次大力宣揚對美國股市的樂觀前景，聲稱未來一年內將「翻倍」，又形容周二股市大跌，相比其任內升幅只是「微不足道的小事」。不過，數據顯示美股表現在其任內大幅跑輸全球股市，甚至差過奧巴馬及拜登等多任美國總統任期的首年表現。展望未來，今年中期選舉料成美股另一風險，資金亦可能進一步流至亞洲、歐洲及拉丁美洲等其他市場。

揚言股市有不可思議的未來

綜合媒體報道，特朗普周三在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時提到，「那次（周二）下跌和其上任至今升幅相比，根本微不足道，而且我們在股市上有一個不可思議的未來，股市將會翻倍增長。作為參考，華爾街分析師預測中位數，僅認為標普500指數今年可上漲約11%。

雖然特朗普在達沃斯論壇上發表言論後，美股周三隨即走高，但部份原因亦因為特朗普在演說時表示，自己不會使用武力取得格陵蘭。此外，他也在Truth Social平台上寫道，「我們已經就格陵蘭以至整個北極地區的未來協議達成框架，將不會實施原定於2月1日生效的關稅」。

事實上，美股三大指數去年確有不錯升幅，其中道指、標指及納指升幅分別達13%、16%及20%；不過，相對其他國家股市而言，美股實際上是跑輸全球。舉例而言，港股恒指去年升幅近28%；A股上證及深證去年分別升18%及30%；日經225指數及韓國綜合指數亦分別累升26%及75%。

非美股市去年漲30% 遠勝標指

此外，據彭博報道，特朗普上任一年以來，剔除美國後全球股市（以MSCI指數衡量）上漲約30%，升幅大約是標普500指數同期兩倍，亦是1993年以來，美股總統任期第一年相對於全球市場表現最嚴重的落後。Purpose Investments首席策略師Craig Basinger亦指出，非美股市將繼續跑贏美股的觀點已不再是逆向思維，而是「資金正在追逐績效」。

根據CFRA數據顯示，特朗普第二任期首年美股升幅在二戰以來歷任總統中僅排名第9，不僅不如列根、老布殊、克林頓、奧巴馬及拜登，甚至落後於其自己的第一任期。有分析認為，特朗普政府在貿易、外交政策以至對聯儲局獨立性等方面帶來一系列不確定性，令投資者感到不安，並促使資本加速流向亞洲、歐洲及拉丁美洲等市場。

震盪越益明顯 中期選舉成新風險

除了美股表現不及全球之外，震盪的情況亦越益明顯。巴萊克數據顯示，去年標普500指數中最大100家成份股出現了47次超過5個標準差的大幅下跌，為1998年以來之最。美銀高級投資策略總監Rob Haworth亦表示，「贏家和輸家變化相當快，投資者很難保持靈活」。

展望未來，隨着2026年中期選舉臨近，美股預期將面臨新的風險。根據歷史數據顯示，中期選舉年通常是股市表現較弱的年份，部分原因是反對黨獲勝可能導致總統議程受阻，而市場往往不喜歡不確定性。

