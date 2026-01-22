特朗普格陵蘭事件TACO 股市暫鬆一口氣｜古天后

1月22日，多雲，早晚寒冷。美國總統特朗普於瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，唔會動用武力奪取格陵蘭，尋求即時談判，亦唔會加歐洲8個國家關稅，佢呢下TACO言論令歐美緊張局勢暫時降溫，美股周三止跌急彈。道指高開57點後，早段曾回升逾500點；其後特朗普會晤北約秘書長Mark Rutte後稱，美國與北約達成格陵蘭協議框架，美方下月1日唔會按原定計劃、針對歐洲8個國家實施與格陵蘭相關的關稅。

消息刺激道指升幅一度擴大至806點，高見49295，標指最多反彈1.67%，納指曾漲1.87%；收市美市收市，道指升588點或1.21%，報49077；標指升78點或1.16%，報6875；納指升270點或1.18%，報23224。

重磅股中，Nvidia及Tesla收市齊升2.9%，Alphabet反彈2%，英特爾急升11.7%；Netflix首季業績指引遜預期，加上停止回購股份，股價一度跌5.8%，收市跌2.2%；微軟跌2.3%，為跌幅最大道指成份股。「股神」巴菲特投資旗艦公司巴郡擬出售持有多年嘅食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）股份，拖累後者股價急跌5.7%。藥廠安進（Amgen）升3.8%，為表現最強道指成份股。

滙豐不擔心地緣政治影響股市

儘管美國威脅發動經濟戰爭以奪取格陵蘭、日本大選觸發環球債市動盪，以及聯儲局獨立性受到威脅，但滙豐新興市場及股市策略員Alastair Pinder稱唔太擔心會對股市造成巨大衝擊，因為自1940年以來36次重大地緣政治事件，美股喺發生啲事件後3個月後有60%機會錄得升幅，除非係當時油價大幅抽升。

摩通行政總裁Jamie Dimon於達沃斯世界經濟論壇上表示，特朗普尋求限制信用卡貸款利率將帶來經濟災難。美國10年期債息一度回吐4.7個基點，至4.248厘，2年期債息降2.7個基點，至3.57厘。美滙指數曾跌0.26%至98.38，其後倒升；日圓則反彈0.23%至157.75兌每美元。現貨金價周三續破頂，一度抽高2.62%至最高4888.42美元，其後回吐，暫時重返4800美元之下。

港股料轉倉後方再有新方向

美股周三晚大幅反彈，港股夜期及ADR亦隨美股回升，夜期重返26600水平，今早黑期更進一步逼近26700水平，預料今早港股高開。技術走勢上，今日恒指有機會反彈，試圖回補周一下跌裂口26715-26741（期指26729-26762），如成功回補此裂口，並企穩26750水平，則有望進一步反彈至26800-27000水平。雖然特朗普近日一系列動作加劇國際地緣政治局勢更為緊張，令外圍股市出現震盪，但特朗普又再TACO，對各項事情取態反覆，剛剛就格陵蘭事件最新取態令美歐緊張局勢降溫，加上國家發改委推出刺激經濟、催谷內需政策方向，料為大市帶來一定支撐。

不過，恒指一直未能企穩27000關，反映上方阻力暫難突破，目前恒指於日線保力加通道中軸至頂部徘徊，暫時於26300至27000之間上落，又回復區間上落走勢。下周四期指結算，預料下周開始將步入轉倉高峰期，港股或於此區間內上落，完成轉倉後方再有新方向。

古天后