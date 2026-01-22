特朗普又TACO 恒指高開165點 金價銀價回吐 利福中國派特別息升7%｜港股開市

「TACO」交易再現！美國總統特朗普與北約秘書長Mark Rutte會晤後稱，已就格陵蘭以至整個北極地區的未來合作框架達成一致，美國2月1日將不會按原定計劃對歐洲8國實施與格陵蘭相關的關稅，消息刺激美股三大指數全線反彈。

局勢緩和 金價銀價回落

道指周三升588點或1.21%，報49077點；標指升78點或1.16%，報6875點；納指升270點或1.18%，報23224點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升2.21%至7776點。局勢有所緩和，金價亦有所回落，現貨金價周三曾見4,888美元新高，今早回落至約4,785美元水平；銀價亦見向下，今早跌約1.5%至91.57美元。

港股方面，恒指今早高開165點，報26750點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升1.7%；騰訊（700）升0.3%；美團（3690）升0.05%；小米（1810）及京東（9618）亦分別升0.9%及1%，百度（9888）更升近4%。此外，金價回落，金股亦回吐，紫金礦業（2899）跌逾2%，招金（1818）及山東黃金（1787）亦分別跌2.8%及2.7%，紫金黃金國際（2259）則跌2.6%。

中國罕王獲紫金等認購股份

個股消息中，中國罕王（3788）與紫金全球基金、魯銀和東方金業及Manna Lake訂立認購協議，向上述4名認購方配發4,396萬股，認購價為每股3.8元，較上日收市價折讓約18%，佔經配發及發行認購股份及配售股份後擴大的已發行股本約1.96%，所得款項淨額預期約1.6476億元；該股開市報4.65元，無起跌。

天鴿互動獲新浪香港增持

天鴿互動（1980）獲新浪香港作為要約人提出現金部分要約，收購3,250萬股，每股現金價0.7元，較股份停牌前股價折讓1.41%，總代價2,275萬元。天鴿互動今早復牌，開市報0.71元，無起跌。

利福中國宣派特別股息

利福中國（2136） 董事會批准宣派特別股息每股0.42元，涉及總額6.15億元；該股開市報1.06元，升7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股139.3億元，其中盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及阿里（9988）分別獲淨買入41.53億元、18.17億元及10.78億元；而中移動（941）、騰訊（700）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出9.21億元、2.72億元及1.2億元。