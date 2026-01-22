恒指升44點 百度漲4% 地產股造好 希慎九置升5% 專家：首季走勢仍正面｜港股收市

美國總統特朗普稱與北約就格陵蘭未來協議框架，將不會動用武力奪取，兼撤回歐洲關稅威脅，美股隔晚和亞洲股市應聲反彈。惟港股則高開低走，即使本地地產股有炒作，恒指仍最終全日收報26629點，僅升44點或0.2%，表現跑輸其他亞洲主要股市。大市成交2348億元，北水繼續淨流入52.4億元，連續第5日淨流入，但流入金額較上日減少62%。

恒指高開165點後，最多升194點，惟高位有沽壓，恒指升幅悉數蒸發，並最多跌86點，其後反覆靠穩，全日收報26629點，升44點。國指收報9114點，跌8點。科指收報5762點，升16點或0.3%。

新地大升4%

滙豐環球投資研究發表報告，唱好本港樓價未來有增長空間，並上調多隻地產股目標價，本地地產股有炒作。希慎（014）急升5%，收報21.52元；九置（1997）走高4.8%，收報26.6元；新地（016）揚3.6%，收報114.2元；長實（1113）升1.8%，收報44.04元；新世界（017）漲0.6%，收報9.57元。

科網股個別發展，百度（9888）發佈文心大模型5.0正式版，股價揚4.1%，收報160元，創近3年高。阿里巴巴（9988）升1%，收報164.8元；騰訊（700）跌0.8%，收報597.5元；小米（1810）跌0.5%，收報35.24元；美團（3690）下滑0.3%,收報97元。

晶片股大升 天數智芯飆23%

外圍晶片股急漲，港股晶片股亦受捧。天數智芯（9903）公布，將於1月26日發佈未來三代GPGPU產品路線圖，股價飆升22.5%，收報215元，創上市新高。ASMPT（522）據報正與三星討論供應事宜，參與其多元化HBM設備供應鏈，ASMPT揚6.3%，收報108.2元。壁仞科技（6082）漲3%，收報36.9元；中芯國際（981）亦升0.8%，收報77.85元。

美歐局勢緩和，黃金避險需求降溫，金價回落，拖累多隻黃金股回調。招金（1818）挫3.8%，收報38.5元；紫金（2899）跌2.3%，收報39.98元；山東黃金（1787）下滑1.3%，收報45.48元。

周大福升3% 上季零售值好轉

個股方面，首掛新股龍旗科技（9611）收報32.1元，較招股價31元升3.5%，不計手續費，一手賬面賺110元。周大福（1929）上季零售值按年增長18%，股價揚3%，收報14.12元。利福中國（2136）批准宣派特別股息每股0.42元，該股彈高5.1%，收報1.04元。鈞達股份（2865）折讓1.1%配股集資，發展太空光伏電池相關產品研發等，股價大升15.8%，收報25.76元。南山鋁業（2610）折讓6.4%配股集資，股價大跌6.9%，收報64.15元，跌穿配股價64.5元。

陳偉聰：市場氣氛略不足 27200點有阻力

東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，對港股第一季的走勢正面，預期恒指短期期內上方27200點較大阻力，但料第一季有機會上試27500至28000點區間。他稱，外圍市場近日受格陵蘭事件影響，出現較大回落幅度，而港股本身跌幅有限，未見恐慌性拋售，加上內地近期財政政策力道不溫不火，市場氣氛稍顯不足，因此導致港股表現相對落後外圍。

他續指，雖然目前內地政策刺激力度不大，但財政政策方向明確支持高端科技、創新產業和消費領域，加上外圍黑天鵝事件暫告段落，風險偏好可望回升，及內地科企AI應用逐步落地，也將提升科技股的盈利空間。

———

美國總統特朗普稱與北約達成協議框架，撤回歐洲關稅威脅，承接隔晚美股造好，亞太區股市今早普遍上升，惟港股高開低走。恒指今早高開165點後，升幅迅速收窄，更倒跌最多85點，中午收市跌26點或0.1%，報26558點，成交額1,316.28億元。科指半日跌23點或0.41%，報5722點。

網易、小米跌逾1%

科網股個別發展，騰訊（700）跌0.83%；美團（3690）跌0.92%；網易（9999）跌1.44%；小米（1810）跌1.75%。阿里巴巴（9988）則升0.42%。百度（9888）發佈文心大模型5.0正式版，半日升4.16%，報160.1元，創近3年高。

本港地產股造好，九置（1997）升4.33%；新地（016）升3.72%；長實（1113）升1.84%；新世界（017）升1.15%；領展（823）升1.14%；惟恒地（012）跌0.97%。滙豐環球投資研究發表報告，上調多隻本港主要地產股目標價，當中對新地的目標價上調14%至127.2元；對新世界的目標價上調35%至6.2元。

招金挫4% 紫金跌3%

「三桶油」表現強勢，中石油（857）、中石化（386）及中海油（883）齊升逾3%。美歐局勢緩和，黃金避險需求降，拖累金價回落，招金（1818）跌4.45%；紫金（2899）跌3.42%；紫金黃金國際（2259）跌1.65%。中國白銀集團（815）亦跌4.28%。

———

0930：「TACO」交易再現！美國總統特朗普與北約秘書長Mark Rutte會晤後稱，已就格陵蘭以至整個北極地區的未來合作框架達成一致，美國2月1日將不會按原定計劃對歐洲8國實施與格陵蘭相關的關稅，消息刺激美股三大指數全線反彈。

局勢緩和 金價銀價回落

道指周三升588點或1.21%，報49077點；標指升78點或1.16%，報6875點；納指升270點或1.18%，報23224點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升2.21%至7776點。局勢有所緩和，金價亦有所回落，現貨金價周三曾見4,888美元新高，今早回落至約4,785美元水平；銀價亦見向下，今早跌約1.5%至91.57美元。

港股方面，恒指今早高開165點，報26750點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升1.7%；騰訊（700）升0.3%；美團（3690）升0.05%；小米（1810）及京東（9618）亦分別升0.9%及1%，百度（9888）更升近4%。此外，金價回落，金股亦回吐，紫金礦業（2899）跌逾2%，招金（1818）及山東黃金（1787）亦分別跌2.8%及2.7%，紫金黃金國際（2259）則跌2.6%。

中國罕王獲紫金等認購股份

個股消息中，中國罕王（3788）與紫金全球基金、魯銀和東方金業及Manna Lake訂立認購協議，向上述4名認購方配發4,396萬股，認購價為每股3.8元，較上日收市價折讓約18%，佔經配發及發行認購股份及配售股份後擴大的已發行股本約1.96%，所得款項淨額預期約1.6476億元；該股開市報4.65元，無起跌。

天鴿互動獲新浪香港增持

天鴿互動（1980）獲新浪香港作為要約人提出現金部分要約，收購3,250萬股，每股現金價0.7元，較股份停牌前股價折讓1.41%，總代價2,275萬元。天鴿互動今早復牌，開市報0.71元，無起跌。

利福中國宣派特別股息

利福中國（2136） 董事會批准宣派特別股息每股0.42元，涉及總額6.15億元；該股開市報1.06元，升7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股139.3億元，其中盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及阿里（9988）分別獲淨買入41.53億元、18.17億元及10.78億元；而中移動（941）、騰訊（700）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出9.21億元、2.72億元及1.2億元。