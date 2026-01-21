國泰集團去年載客量增27% 今年初單日接載12.6萬人次 創歷史新高
更新時間：17:48 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:48 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:48 2026-01-21 HKT
國泰集團（293）公布，去年國泰航空及香港快運合共接載乘客逾3,600萬人次，按年增長27%。國泰指，兩航企於去年12月27日載客量突破12.5萬人次新高後，於今年1月3日再合共接載12.6萬人次，刷新單日載客歷史新高。
農曆新年航班預訂穩增長
國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空農曆新年的航班預訂穩步上揚，展望2月後，國泰將專注把握香港及區內重點盛事，於復活節前所帶動的出行需求。 快運方面，她指出，去年12月的載客量及乘客運載率按年提升，展望隨著快運持續拓展航線網絡，預期載客量將保持按年增長。
她指出，2026年將舉辦一系列特別活動，慶祝國泰成立80周年，並會秉承成為顧客最喜愛服務品牌的新願景，持續提升顧客體驗，進一步鞏固香港的國際頂尖航空樞紐地位。
去年國泰航空載客量增27%
國泰航空去年全年載客量2887萬人次，按年增加26.5%；以可用座位公里數計算的運力，按年增加25.8%。單計12月，國泰航空載客量錄274萬人次，增21.8%；運力增23.3%。
快運全年乘客運載率略降至86%
至於香港快運全年載客量錄得791萬人次，按年增長30%；運力增加31.9%；但乘客運載率為79.6%，下降3.9個百分點。單計12月，快運載客量78.2萬人次，增長24.1%；運力提升18.4%；乘客運載率則為86.2%，增4.1個百分點。
另外，國泰貨運全年載貨量超過160萬噸，按年增長逾9%。劉凱詩指，預料1月上旬的貨運需求將略為回順，但隨著農曆新年假期臨近，需求有望逐步攀升。
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT