特朗普謀奪格陵蘭 美元資產遭拋售｜古天后

1月21日，大致多雲，日間部份時間天色明朗及乾燥。美國總統特朗普謀奪取格陵蘭危機升級，歐美再爆發關稅戰，環球債息急升，美股周二假期後復市即插水，道指周二裂口低開354點後拾級而下，跌幅曾擴至最多931點，道指收市跌幅仍達870點或1.76%，報48488；標指跌143點或2.06%，報6796；納指急跌561點或2.39%，報22954。

個股表現中，Nvidia及Tesla股價齊跌逾4%，亞馬遜跟蘋果都跌3.4%，Meta跌2.6%，3M急跌7%，為跌幅最大道指成份股，IBM跌4.7%。而歐股全線受壓，英、法及德股分別挫0.67%、0.61%及1.03%。俗稱「恐慌指數」嘅VIX波動指數自去年11月以來首次升穿20，急升32%至20.99。

新興市場及日股料具較佳風險回報

投資者對日本政府財政擔憂加劇，觸發7.6萬億美元日本國債遭拋售，日本40年期債息首次升穿4厘，帶動美國30年期債息一度跳升10.84個基點至4.9449厘，10年期債息揚升8.36個基點，至4.3065厘4個月高位。

Lazard資產管理首席市場策略員Ronald Temple指出，倘日債孳息繼續上揚，日本投資者理性選擇係將資金調回本國。花旗因應歐美就格陵蘭嘅摩擦加深，逾一年來首次下調歐股評級，從「增持」降至「中性」，該行策略員稱，緊張局勢和關稅不確定性，打擊短期投資歐股理據，並損害區內企業盈利前景，相信新興市場及日本股市具較佳風險回報。

美國財長貝森特於瑞士達沃斯世界經濟論壇記者會上說，有關歐洲可能拋售美債之說係毫無邏輯，佢又透露特朗普最快下周公布聯儲局主席人選，提到現時有4名極佳人選。雖然財長想派定心丸，但事實上，美國係出現股匯債三殺，避險資產受追捧，現貨金價首次升穿4700美元，一度抽升1.88%至最高4766.34美元，現貨銀價亦破頂，曾漲1.59%至95.8857美元。美滙指數一度急跌1.15%至98.246，日圓漲0.42%至157.47兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾急挫4.06%，至89234美元。

恒指恐下試20日線約26300水平

雖然內地近公布嘅經濟數據尚算想，更推出定向減息，即使融資比例有所調整，中港股市上周仍於高位整固，但周末期間美國總統特朗普於周末期間表示要收購格陵蘭，並對反對此舉嘅歐洲八國加徵關稅，消息令周二假後復市嘅美股，而其他股市喺地緣政治局勢變得緊張，及充滿不確定性下普遍下跌，中港股市亦不例外。昨日港股連續第四個交易日下跌，恒指低開19點後，早段曾倒升74點見26638高位，其後回復跌勢，跌200點見26363低位，收市跌幅收窄至76點，報26487，成交額2377億元。

港股上周雖高見27200水平，但本周一卻以巨大下跌裂口開市，雖然即市跌裂口收窄至26715至26741，但昨日反彈明顯受制於下跌裂口之內。繼上周遺下上升裂口26608-26729後，竟以下跌裂口回補上升裂口，令日線圖出現一個孤島形態，除非今明兩日內，可重返裂口頂部之上，即重返26750水平，否則受限於孤島形態下，港股將轉勢偏淡，下試20日線約26300水平，一旦失守則往50及100日線匯聚區，約26100尋找支持。如無法重返20日線企穩，並失守26000理關口，大市或進一步往日線保力加通道底部即25400-25500水平尋找支持。

古天后