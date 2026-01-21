恒指升97點 金價破頂金股狂升 中芯漲4%冠藍籌 專家：資金流入亞太區｜港股收市

歐美就格陵蘭問題互不相讓，美國隔晚股債滙三殺，港股低開後未有明確方向，午後好友向上攻，恒指終收報26585點，倒升97點，終止四連跌，全日窄幅上落295點。大市成交額2504億元。市場避險情緒勢不可擋，金價再創歷史新高，現貨金每盎司曾高見4888美元，升2.6%，帶挈多隻黃金股創新高。

恒指低開90點，報26397點，已是全日低位，之後窄幅爭持，直至尾市才有方向，高見26692點，升205點，終收報26585點，升97點。國指收報9122點，升28點。科指收報5746點，升62點。

格陵蘭局勢令避險情緒持續升溫，加上波蘭央行批准購買多達150噸黃金儲備，帶動現貨金突破每盎司4800美元關口，再創歷史新高，曾高見4888.42美元，升2.6%。金礦股跟隨造好，大唐黃金（8299）收報0.75元，升10.3%；赤峰黃金（6693）報37.02元，升9.1%；靈寶黃金（3330）報24.68元，升8.3%；山東黃金（1787）報46.1元，升5.5%；招金礦業（1818）報40元，升4.8%；紫金黃金國際（2259）報187.5元，升4.5%；紫金礦業（2899）報40.92元，升2.4%。而招金、紫金黃金國際和靈寶黃金更破頂。至於現貨白銀價格升穿每盎司曾高見95.55美元，升1%。

安踏回吐4% 藍籌最曳

體育用品股、內房股和內需股回吐，安踏體育（2020）收報79.1元，跌4.2%，為表現最差的藍籌股。申洲國際（2313）收報61.5元，跌3.2%；華潤置地（1109）報28.76元，跌3%；李寧（2331）報20.9元，跌2.7%。

晶片股受惠國策 華虹升5%

中國工信部副部長張雲明表示，將加快推動人工智能產業高質量發展，加快突破訓練晶片、異構算力等關鍵技術，刺激國產晶片股急升。中芯國際（981）報77.25元，升3.7%，為表現最好的藍籌股。天數智芯（9903）收報175.5元，升8%；納芯微（2676）報147.8元，升7.1%；兆易創新（3986）報324.8元，升6.1%；華虹半導體（1347）報105.8元，升5.2%。而另一邊廂，Nvidia行政總裁黃仁勳計劃本月底前往中國，以爭取重啟中國市場。

ASMPT（522）報101.8元，升4.3%。ASMPT公布，正就其表面貼裝技術解決方案分部（SMT）啟動策略方案評估，可能包括出售、合營、分拆及上市，或保留並支持SMT的戰略發展，而評估旨在識別最有利於支持SMT長期增長及成功的潛在機遇，同時使ASMPT可聚焦於其日益增長的半導體解決方案分部（SEMI）。

內地人工智能初創公司智譜（2513）公布，GLM Coding Plan用戶數快速增長，算力資源出現緊張，公司決定暫時限量發售，令每日可銷售量降至當前的20%。智譜收報204元，跌1.6%。同行MINIMAX（100）則報404.8元，升3.8%。

伍禮賢：26500點有支持 仍未脫離千點波動

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，外圍波動對港股的直接影響不大，資金更有可能流入亞太市場，故港股有機會受惠資金流入和A股市場向上。他稱，港股暫時初步回穩，恒指於26500點有初步支持，但未脫離26000至27000點的波動區間。

銀價看100美元

光大證券國際去年底估計今年現貨金每盎司目標價為4950美元，伍禮賢表示，現時世界太亂，北美出現格陵蘭問題，歐洲有俄烏戰爭和歐美新一輪關稅戰，中東有伊朗的政局動盪，只有亞洲局勢相對較好；同時美元走弱和大部分國家的央行持續購買黃金作儲備，亦有助推高金價。他又認為，短期內銀價有機會上試每盎司100美元。

-----

恒指今早低開90點後，一度倒升80點至26567點，但約10點半後再度走弱，截至中午報26449點，跌38點或0.15%，半日成交1,276億元；科指方面，中午報5691點，升8點或0.14%。

重磅藍籌股中，小米（1810）半日跌逾2%，網易（9999）及安踏（2020）更分別跌逾3%及5.8%，為拖累恒指元兇之一；相反，阿里（9988）半日升1%，連同中芯（981）及百度（9888）齊升逾3%，力撐大市。

安踏2026年營運利潤率受壓

消息面上，大摩發報告指出，安踏（2020）最新提及2026年營運利潤率壓力，可能在短期內加重市場負面情緒，但以其2026年市盈率14至15倍來看，具一定下行保護，尤其考慮到其長期良好的業績記錄，重申對其「增持」評級，目標價128元。

除了安踏之外，部份體育用品股亦見受壓，其中李寧（2331）跌4%、滔博（6110）及特步（1368）亦分別跌2.1%及1.7%。

內地推動人形機器人技術創新

另一方面，內地工信部表示將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動計算智能大產業發展，將持續加強人形機器人產品品質、網絡和數據安全方面的檢驗檢測，開展相關科技倫理研究與管理服務，以高水平安全保障高品質發展。

消息刺激機械人概念股向上，其中微創機械人（2252）大升逾12%；臥安機械人（6600）升一成；極智嘉（2590）亦升逾5%。

-----

格陵蘭主權爭端起風雲，關稅戰陰霾再起，美國總統更不排除以武力奪取格陵蘭的可能性。美股假期後復市急挫，道指周二收市跌870點或1.76%，報48488點；標指跌143點或2.06%，報6796點；納指亦跌561點或2.39%，報22954點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二則跌1.45%至7608點。此外，加密貨幣市場同樣捱沽，比特幣失守9萬美元關口，暫報約8.88萬美元；以太幣亦失守3,000美元，暫報約2,961美元。

黃金進一步走高 曾見4810美元

不過，黃金及白銀繼續受捧兼再創新高，現貨金價周二漲近2%，今早進一步走高，曾高見4,810美元；現貨銀價周二則微升0.3%，今早則暫報95.3美元水平。

Netflix展望遜預期 盤後跌逾5%

美股多隻大型科技股急跌，其中英偉達（NVDA）及Tesla（TSLA）跌逾4%，蘋果（AAPL）及亞馬遜（AMZN）跌逾3%，谷歌（GOOG）則跌逾2%。至於Netflix（NFLX）收市後公佈第四季收入120.5億美元，每股收益0.56美元，兩者皆勝預期；但因預計第一季經營利潤39.1億美元，每股收益0.76美元，不及市場預期，股價盤後急跌逾5%至83.84美元。

港股方面，恒指今早低開90點，報26397點。科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌0.9%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）及京東（9618）亦分別跌1%及0.4%。

金價持續高企，招金（1818）升逾4%；紫金黃金國際（2259）、山東黃金（1787）及赤峰黃金（6693）均升逾3%；赤峰黃金（6693）升2.4%；紫金礦業（2899）則升逾1%。此外，中國白銀集團（815）亦升1.4%。

ASMPT研SMT分拆上市

個股消息中，ASMPT（522）宣布，正就其表面貼裝技術解決方案分部（SMT）啟動策略方案評估，將考慮SMT之一系列選項，可能包括但不限於出售、合營、分拆及上市，或保留並支持SMT之戰略發展以確保其長期成功及價值創造。該股開市報98.45元，升0.9%。

創維擬私有化及分拆光伏業務

創維集團（751）擬私有化退市及分拆光伏業務上市，當中涉及註銷計劃股份，以換取現金選擇，即每股計劃股份兌換4.03港元的現金，或股份選擇，即每股計劃股份兌換1股新股份。該股今早復牌，股價開報7.39元，升43%。

北水動向方面，昨日淨買入港股36.63億元，騰訊（700）、美團（3690）及小米（1810）分別獲淨買入6.63億元、5.73億元及3.95億元；而中芯國際（981）、中移動（941）及洛陽鉬業（3993）分別遭淨賣出7.18億元、6.37億元及9,799萬元。