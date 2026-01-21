回購新引擎 泡泡反彈睇幾多｜唐牛

泡泡瑪特（9992）由天堂跌落凡間，有說因為染藍魔咒，更合理的應是Labubu熱潮減退。但就在股價下試8個月低位之際，公司突然出手回購，每股作價介乎177.7至181.2元，涉資2.5億元，用「突然」來形容，因為對上一次回購已是兩年前的事了。

做好做淡都要睇實208元

市場對回購反應正股，股價昨日單日急升9%，收報197.2元；大摩發表報告，預計回購能吸引更多投資者關注，特別是那些等待股價催化劑的投資者。

反彈目標睇幾多？我認為最重要是回購的持久力——公司會否持續回購？回購能否推升股價？是但一樣條件不能滿足，上升動力便會減弱。短期阻力落在去年底及今年初的即市高位約208元，做好做淡都要睇實。

唐牛

相關文章：近7厘高息股具值博率｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出