德祥地產配股兼發行窩輪籌4.7億 立會議員吳傑莊有份認購

由有「殼王」之稱的陳國強擔任大股東的德祥地產（199）獲立法會議員吳傑莊和劉浩然持有的瑞凱集團（Reynold Lemkins Group）增持。德祥地產昨日停牌，並於收市後公布，以配售價1.14元，較周一股價折讓19.7%，向吳傑莊和瑞凱分別配售1150萬股和1.3億股，共集資逾1.6億元，均設有禁售期至今年12月21日止。另瑞凱以1800萬元，向德祥地產認購一年期的1.8億份認股權證，據此可按每股1.704元，進一步提供近3.07億元資金。德祥地產將於今日復牌。

瑞凱在事成後可提全面要約收購

在兩項認購股份完成後，陳國強持股由52.48%，降至46.02%；瑞凱由10%，增至20.08%；吳傑莊由0.02%，增至1.02%。若果認購權獲悉數行使後，瑞凱持股將增至30.9%，陳國強將降至39.79%。有市場猜測，此不僅標示瑞凱正式跨越全面要約收購的制度紅線，更驗證關於其「分步控股」邏輯的預判。值得留意的是，前地產及建造界功能界立法會議員石禮謙為德祥地產聯席副主席。

從吳傑莊的認購股份所得擬用於公司傳統房地產業務，透過融入Web3生態系統，進行策略性轉型升級，以及一般營運資金。從瑞凱的認購股份所得擬用於以資產為導向的投資及項目培育計劃；Web3相關應用層擴展及資產賦能安排；及一般營運資金。

德祥地產主要從事澳門、香港、中國及加拿大的物業發展、銷售及投資，以及證券投資及提供貸款融資服務。德祥地產表示，基於策略籌備、數碼基礎設施發展及能力建設等初步階段工作的相關合約正執行中，發行認購股份所得款項淨額擬分階段嚴謹地用於進一步提升公司資產組合的質素、結構及分配效率，同時維持現有主要業務性質及業務分部組成不變。