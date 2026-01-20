格陵蘭爭端掀環球市場恐慌 資金流出美國 道期瀉逾800點
發佈時間：19:14 2026-01-20 HKT
格陵蘭主權爭端引發美歐關稅戰，環球市場恐慌情緒驟起。美股假後急瀉，道指期貨一度挫逾800點。資金全面逃離美國市場，美元顯著貶值，國債亦遭到拋售，導致10年期債息急升至4.3厘水平，至於金銀價格則再度破頂。
道指期貨在夜盤時段，一度大瀉858點，低見48689點。標期亦跌130點報6846點。納期則挫594點或2.3%，報25095點。
美債遭拋售 長債息抽急
美債遭拋售，美國10年期債息抽升至4.295厘，大升7.6點子；30年期債息更4.938厘，抽升10.3點子。美元指數亦報98.4水平，跌逾0.6%。
金價升穿4700破頂
金價繼續發揮避險及去美元化作用，現貨金高見每盎司4737美元，升1.4%。現金銀亦突破每盎司95.5美元，升1.2%。金銀價格雙雙破頂。
