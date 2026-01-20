Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債

股市
更新時間：22:31 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-20 HKT

格陵蘭主權爭端引發美歐關稅戰，環球市場恐慌情緒驟起。美股假後急瀉，道指初段挫逾700點。適逢美國總統特朗普上任滿一周年，資金全面逃離美國市場，美元顯著貶值，國債亦遭到拋售，導致10年期債息急升至4.3厘水平。

道指報48606點，跌753點；標指報6837點，跌103點；納指報23072點，跌443點或1.9%。

大型科技股沽壓重，Nvidia（NVDA）大插3%；特斯拉（TSLA）、亞馬遜（AMZN）亦跌近3%；Google母企Alphabet（GOOG）亦跌逾2%。

AkademikerPension月底前清倉美債

丹麥退休基金AkademikerPension預告，將在本月底前，清倉美國國債投資，其投資總監指出，美國信貸狀況不良，美國政府財政長遠不能持續。該基金目前資產管理規模約1,580億丹麥克朗（約1,932億港元），並持有約1億美元美國國債。

相關新聞：美財長駁斥歐洲拋美債傳聞 籲對格陵蘭風波冷靜 稱各國不會讓局勢升級

特朗普宣布將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8國加徵關稅，以獲得購買格陵蘭，歐盟亦作出反制，引市場憂慮。

最高法院再開庭 或裁決關稅

另一邊廂，美國最高法院在今天再度開庭，列為「意見發表日（Opinion Day）」，有機會就特朗普關稅是否合憲作出裁決。如果今天仍未有裁決，或要再等一個月，法院將休庭至2月20日。

美國最高法院是次審訊關鍵爭議在於，總統援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收進口關稅的合法性。網上博彩平台Polymarket顯示，市場押注最高法院支持特朗普的機率只有25%。

白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）早前表示，美國的關稅政策仍有後著，轉向更具持續性的關稅授權，例如《1974年貿易法》第301條，或《貿易擴張法》第232條。TD Cowen分析師認為，由於應對威脅國家安全的《貿易擴張法》第232條，是一項強有力、未受影響的工具，預計政府很會繼續利用該條款加徵關稅。

美債遭拋售 長債息抽升

美債遭拋售，美國10年期債息抽升至4.295厘，大升7.6點子；30年期債息更4.938厘，抽升10.3點子。美元指數亦報98.4水平，跌逾0.6%。

金價升穿4700破頂

金價繼續發揮避險及去美元化作用，現貨金高見每盎司4737美元，升1.4%。現貨銀亦突破每盎司95.5美元，升1.2%。金銀價格雙雙破頂。

有傳特朗普計劃在格陵蘭訂立99年的租約，以緩和歐洲國家的不滿。

傳特朗普研改租99年 緩和歐洲不滿

烏克蘭《基輔郵報》引述消息報道，美國總統特朗普計劃在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，與歐洲盟友提出處理格陵蘭的方案，其中一個方法是訂立99年的租約，以緩和歐洲國家的不滿。報道指，另一方案是仿效美國處理波多黎各屬地的做法，即格陵蘭居民可成為美國公民，並享有完整的雙邊入境及貿易特權，不如入境美國更可豁免繳美美國所得稅。

黃德几：特朗普「靠嚇」 市場有經驗

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，美國對歐徵關稅，以及歐洲國家反制，或會令歐美股市回吐，但經過去年4月的關稅戰經歷，投資者已知道特朗普政策朝令夕改，負面情緒不如去年4月時強烈。黃德几指出，除非美國真的向歐洲採取軍事行動，才會導致市場大震盪，但出現這種情況的機會不大，相信特朗普在格陵蘭事件的取態，暫時都以「靠嚇」為主。

相關新聞：美加徵關稅被揭由美國人埋單 僅4%外國出口商分擔 高院最快今裁決合法性

↓即睇減息部署↓

