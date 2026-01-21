新股鳴鳴很忙貨源少料極難中 獲譽為「零食界蜜雪」 專家：一手隨時賺兩萬

內地零食商「零食很忙」和「趙一鳴零食」母企鳴鳴很忙（1768）由周二（20日）起至周五（23日）招股，招股價229.6元至236.6元，每手100股，入場費23,898.62元，預期1月28日正式掛牌。有專家指，鳴鳴很忙基石投資者陣容強大、基本面佳，再加上近期新股表現不俗，相信掛牌首日可升50%至一倍，意味每手帳面有機會大賺至少近1.2萬元。

基石投資者陣容星光熠熠

鳴鳴很忙的基石投資者可謂「星光熠熠」，該股引入騰訊（700）、淡馬錫、貝萊德、富達基金、博時國際、易方達、Springs Capital（Hong Kong）及泰康人壽合共8名基石投資者，認購金額達1.95億美元。財務表現方面，該公司去年9個月收入約463.71億元，按年增長75%；期內利潤15.59億元，按年增長近2.2倍。

鳴鳴很忙是內地兩間零食商「零食很忙」和「趙一鳴零食」的母企。（網上圖片）

宏高證券投資經理梁杰文直言，鳴鳴很忙基石陣容誇張，加上市底不錯，近來不少半新股也創新高，公司基本面也有一定獨特性，認為散戶值得認購，並預期掛牌首日有五成以上，甚至一倍升幅。以每手入場費23,898.62元計，即每手賬面至少賺約1.2萬元至逾2.3萬元。

貨源極歸邊 只有7000多手

梁杰文說，自去年新股改制後，沒有回撥導致「貨源極度歸邊」，以機構投資者中籤為主，故不少有「質地」、有實質業務的新股，往往可升五成以至一倍。他以半新股MINIMAX（100）首日掛牌大升109%為例，「（鳴鳴很忙）可能升幅拍得上它」。

坊間稱鳴鳴很忙為「零食界蜜雪」，因向加盟商銷售商品及加盟服務費的商業模式類似。

坊間有稱鳴鳴很忙為「零食界蜜雪」，因其向加盟商銷售商品及加盟服務費的商業模式，與蜜雪類似。回顧蜜雪（2097），以至近年毛戈平（1318）、老鋪黃金（6181）等近年登陸港股的零售股，上市後均曾大升兩倍以上。問到鳴鳴很忙會否複製以上「神話」，值得較長期持有，等待可觀升幅？梁杰文笑言：「對散戶來說最大頭痛位是抽不中，可能50中1也未必有！」事實上，由於入場費高，推算公開發售只有7,000多手，散戶中籤難度極大。

首日若升一倍 值得先行獲利

至於若抽得中，梁杰文說首日若升一倍，相信已值得先行獲利；而倘若首日升幅「不似預期」、只是升約五成，他亦相信假以時日、其後三個月也有機會達到一倍升幅，皆因以其業務獨特性，營業額、盈利仍處於增長勢頭，而且有進入各類指數、發行衍生工具、以至納入「港股通」等後續憧憬。

若散戶抽不中，而首日僅升五成，梁杰文也不反對散戶追入，但提醒即使升五成，估值也不算便宜，因此宜抱短炒的心態，投機性、小注入場。

另一方面，富昌證券聯席董事譚朗蔚着散戶小心，直言內需板塊沒特別「睇頭」，加上近期市況沒有之前般暢旺，加上鳴鳴很忙不是科技、生物科技板塊，「又不是特別細細粒，不預期有得爆，最好不要抽」。

