紐交所擬推7x24小時新平台 買賣「代幣化」股票及ETF 支援穩定幣作交易

更新時間：11:39 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:39 2026-01-20 HKT

擁有233年歷史的紐約證券交易所（NYSE）周一宣布，正構建一個基於區塊鏈技術的新交易平台，用於全天候（7x24小時）交易「代幣化」股票及ETF。目前正與美國證券交易委員會進行對話，目標於今年稍後時間推出該平台。

取代「T+1」結算延遲

據彭博及華爾街日報報道，紐交所計劃利用其現有的交易配對技術，結合私有區塊鏈網絡，以實現證券代幣化的即時交易。ICE戰略計劃副總裁Michael Blaugrund形容，這反映紐交所從交易大廳、電子訂單簿，進化到區塊鏈的演變。

另外，新平台更計劃支援穩定幣作為交易資金。同時，將實現交易資金的即時結算，取代目前股市普遍存在的「T+1」（交易日後一天）結算延遲。目前，紐交所正與美國證券交易委員會（SEC）進行積極對話，尋求監管批准，目標是在今年稍後時間推出該平台。

「代幣化證券」助提升流動性

所謂「代幣化證券」，是指在區塊鏈網絡上以數位形式代表的證券，而非存在於傳統券商帳戶中。支持者認為，這種方式有助於提升市場流動性、支持零碎股交易，並擴大美國股市的參與門檻，因其可實現全天候交易。

Michael Blaugrund表示，這個新交易場所只是ICE正在探索的多項數位策略之一。公司同時也在研發新的清算基礎設施，以支持每周7天、每天24小時的交易。此外，ICE正與銀行合作，推動代幣化存款，最終目標是在傳統銀行營業時間之外，也能完成交易資金的調度與管理。

納斯達克已於去年9月申請

紐交所並非唯一採取行動的巨頭，其主要競爭對手納斯達克（Nasdaq）已於去年9月向監管機構申請，允許投資者在其公開交易所交易股票的代幣化版本。此外，摩根大通已推出首隻代幣化貨幣市場基金；高盛、紐約梅隆及道富銀行亦公布類似項目。

