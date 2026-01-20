內地零食商鳴鳴很忙招股 一手高近2.4萬 引入騰訊等基石 擁逾1.9萬門店

內地零食商「零食很忙」和「趙一鳴零食」母企鳴鳴很忙（1768）由今日（20日）起至周五（23日）招股，擬發行1,410.11萬股H股，一成香港公開發售，招股價229.6元至236.6元，集資最多約33.4億元，每手100股，入場費23,898.62元，預期1月28日正式掛牌，高盛及華泰為聯席保薦人。

引入騰訊及淡馬錫等8名基石

值得留意的是，該股引入騰訊（700）、淡馬錫、貝萊德、富達基金、博時國際、易方達、Springs Capital（Hong Kong）及泰康人壽合共8名基石投資者，認購金額達1.95億美元。

招股書指出，集團是中國一家成熟且穩步發展的食品飲料零售商，門店多位於人流量大、易見易達的街邊位置，致力於提供歡樂及舒適的逛店體驗。截至去年9月底，擁有19,517家門店，覆蓋中國28個省份和所有線級城市，且門店網絡中約59%門店位於縣城及鄉鎮；期內，錄得GMV達661億元（人民幣，下同），較2024年同期增長74.5%。

根據弗若斯特沙利文報告，按2024年休閒食品飲料產品GMV計，集團是中國最大連鎖零售商；按2024年食品飲料產品GMV計，亦是中國第四大連鎖零售商，並保持高速增長。中國連鎖經營協會資料顯示，集團位列2024年中國連鎖前十位之一，也是其中增長最快的連鎖商。

擁有「零食很忙」和「趙一鳴零食」

鳴鳴很忙擁有「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩個品牌，前者由晏周於2017年3月在湖南長沙創立，後者則由趙定於2019年1月在江西宜春創立，兩個品牌在收購事項完成後均實現了門店擴張。產品包括烘焙食品、餅乾、堅果及籽類、休閒膨化食品和速食、休閒熟食食品、糖果、巧克力和蜜餞及飲料。此外，集團主要通過加盟模式經營，授權加盟商通過加盟店以其品牌銷售休閒食品飲料。

財務表現方面，鳴鳴很忙去年9個月收入約463.71億元，按年增長75%；期內利潤15.59億元，按年增長近2.2倍。

至於所得款項用途，約25%將用於提升供應鏈能力及提高產品開發能力；約20%用於門店網絡升級，以及加盟商的持續賦能；約20%用於品牌建設及推廣活動；約20%用於提升科技能力和數字化水平；約5%將用於有選擇性地尋求與業務互補的戰略投資和收購機會；以及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

