美歐再掀關稅戰 影響市場氣氛｜古天后

1月20日，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，今晚開始氣溫將顯著下降，寒冷天氣將持續至本周五。周一為美國假期，金融市場休市。美國總統特朗普就取得格陵蘭管治權，宣布對派兵格陵蘭的歐洲8國加徵關稅，歐盟隨即考慮對美國徵收報復性關稅反制，歐洲股市全線下跌，英、法及德股收市分別下跌0.39%、1.78%及1.34%。美股雖然假期，但股指期貨則就格陵蘭事件作出反應，道指期貨跌逾400點，道指期貨現於49100水平附近上落。

高盛料德國最受累美加徵關稅

高盛經濟師估計，美國向歐洲多國加徵10%關稅，將導致受影響國家實質國內生產總值（GDP）減少0.1%至0.2%，當中以德國最受影響，倘信心動搖或金融市場受到波及，衝擊將會更大。

德國智庫Kiel Institute研究顯示，特朗普政府實施關稅幾乎全部由美國進口商支付，最終由其本地客戶及美國消費者埋單。該研究指出，外國出口商未有因為美國關稅增加而大幅降價，反映華府2,000億美元關稅收入，大部分係從美國商界及家庭搾取，只有4%由外國企業承擔。

德銀環球外滙策略主管George Saravelos表示，華府對歐洲作出威脅，可能促使歐洲投資者拋售美國資產，有助提振歐元滙價，目前歐洲係美國最大貸款人，持有8萬億美元債券和股票，較全球其他國家總和多近一倍。

美元受壓，美滙指數一度跌0.37%至99.02，瑞士法郎兌美元衝上兩個月高位。高盛全球外滙、利率及新興市場策略員Kamakshya Trivedi表示，瑞郎當前成為避險之選，走勢與金價同步，主要因為瑞士受今次關稅影響輕微。

港股暫時27000料有較大阻力

歐美或再爆新一輪關稅戰，中港雖然未直接受影響，但氣氛繃緊下，港股亦難逃一跌。昨日恒生指數低開203點，早段跌幅一度擴大至311點，見26533低位。不過A股低開後回升，港股跌幅亦收窄，最終恒指跌281點或1.04%，報收26563，成交額2,256億元，跌市成交減少，反映港股沽壓唔算大。至於歐洲股市昨日普遍下跌，而美股假期，道指期貨及納指期貨均下跌，不過港股於夜期市場則略為反彈，重返26600水平之上，今早黑期亦於26600水平之上徘徊。雖然格陵蘭問題未有直接影響非歐洲國家，但特朗普是次舉動已摧毀美歐互信基礎，而北約變相形同虛設。如歐美再爆發新一輪關稅戰，等同向全世界發現一個訊息，所有關稅協定一旦有不順從美國任何意願即可推翻，呢個實際係會對全球貿易關係帶嚟負面影響，難免對股市帶來震盪。

至於港股方面，暫時27000料有較大阻力，雖然內地上周已減息，但卻同時調整融資比例，難免約制A股上升動力，港股或於短期內先作整固，又回復空間上落，上落區間約為26000至27000，靜待下一輪突破時機。

古天后