恒指跌76點 泡泡瑪特逆市飆9% 內房股受捧 專家料短期炒股不炒市｜港股收市

格陵蘭爭端引發的歐美關稅戰持續發酵，市場避險情緒升溫，道指期貨大跌逾600點，港股亦受拖累。恒指收報26487點，跌76點，連跌四日累挫512點。大市成交2377億元；北水淨流入36.6億元。

恒指低開19點，早段表現反覆，一度倒升75點後，再下滑200點，但發改委表示進一步升級「兩新」政策後，大市隨即反彈，曾再次轉升，最終收市報26487點，跌76點。國指收報9094點，跌39點。科指報5683點，跌66點或1.2%。

發改委：今年「兩新」進一步優化

發改委指出，今年「兩新」政策安排已正式發布，進一步優化政策支持範圍、補貼標準和實施機制，首批625億元人民幣超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已及時下達，實現政策平穩過渡與有序銜接。

滬上阿姨盈喜升一成 九毛九漲6%

內需股逆市向好，泡泡瑪特（9992）急升9.1%收報197.2元，成表現最好藍籌股。該公司自兩年來首次出手回購股份，涉款2.5億元，摩根士丹利推算泡泡瑪特去年底持有200億元人民幣淨現金，具備充裕財務資源回饋股東。毛戈平（1318）升4.6%報90.25元；布魯可（325）升4%報71.05元。

餐飲板塊的滬上阿姨（2589）收升9.9%報97.95元，該企發盈喜，料去年多賺50%至60%。九毛九（9922）升5.9%報2.16元；蜜雪集團（2097）升3.6%報444.2元。

小米跌3%一年低

重磅科技股偏軟，小米（1810）瀉2.7%報35.48元，見一年新低。小米指，周一有兩宗小米汽車起火事件，正全力配合消防部門及交管部門開展後續調查工作。騰訊（700）跌1.5%報601元；美團（3690）跌1.2%報97.35元；阿里巴巴（9988）跌0.4%報159.7元。

內房股造好，華潤置地（1109）收升3.7%報29.64元；中海外（688）升2.6%報13.58元。美銀證券指，中央的協調政策釋出強力正面訊號，目前宏觀指標亦已轉弱至歷來觸發政策出台的水平，但到盈利復甦前景仍不確定。

聶Sir：市場觀望情緒增 料下試26000點

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，港股近期缺乏利好消息，技術走勢轉差，預計恒指短線下試26000點水平尋支持，即使反彈亦難企上26800點。他指出，近日大市成交縮減，反映投資者傾向觀望，但與農曆新年有關的板塊仍有炒作，例如內需、餐飲、航空、賭業等，相信市場短線繼續炒股不炒市。

---

恒指今早低開19點後，跌幅一度擴大至181點，見26363點，隨後逐步回升，截至中午報26552點，跌11點或0.04%，半日成交1,298億元。科指中午報5712點，跌37點或0.66%。

科網股普遍走軟 騰訊跌逾1%

科網股普遍走軟，小米（1810）及騰訊（700）跌1.48%；百度（9888）跌1.49%；美團（3690）跌0.66%；阿里巴巴（9988）跌0.25%。

藍籌股中，泡泡瑪特（9992）宣佈斥資2.51億回購140萬股公司股份，消息刺激股價最高見199.6元，中午報196.1元，升8.46%，成半日表現最好藍籌。

美銀：中央釋出強力正面訊號

內房股亦見受捧，中海外（688）及華潤置地（1109）分別升4%及3.9%。消息面上，內地1月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，符合市場預期。此外，美銀證券指中央的協調政策釋出強力正面訊號，目前宏觀指標亦已轉弱至歷來觸發政策出台的水平，但考慮到盈利復甦路徑存在不確定性，偏好資產質素較佳及能帶動資產淨值持續增長的發展商，例如中海外、華潤置地及建發國際集團（1908）。

另一方面，受到大學陸續放假及春運即將開始預售等影響，內地三大航空股集體上漲，東方航空（670）、南方航空（1055）及中國國航（753）分別漲4.56%、3.72%及2.51%。

滬上阿姨盈喜 股價升逾一成

個股方面，滬上阿姨（2589）預計2025年全年實現凈利潤為4.95億至5.25億元，較前年同期增長50%至60%。消息帶動股價升10.77%，中午報98.75元。

---

美國總統特朗普早前宣布2月1日起向歐洲八國加徵關稅，以懲罰它們反對美方獲取格陵蘭，而歐盟亦正考慮對總值930億歐元的美國貨加徵關稅，作為反擊。消息刺激避險需求飆升，黃金和白銀價格周一雙雙觸及歷史新高，其中現貨金價曾高見4,690美元，今早有所回落，暫報4,661美元；現貨白銀價今早亦曾高見94.75美元，最新則報93.47美元。

美股周一休市 期指跌勢明顯

美股方面，周一因馬丁路德金紀念日假期休市，但美股期指跌勢明顯，三大指數期貨跌幅介乎0.8%至約1%。此外，歐洲主要指數亦集體下跌，其其中歐洲斯托克50指數跌1.77%、英國富時100指數跌0.44%、法國CAC40指數跌1.78%，德國DAX30指數亦跌1.22%。

港股方面，恒指今早低開19點，報26544點。科網股受壓，阿里巴巴（9988）跌0.4%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌0.2%；小米（1810）及京東（9618）亦分別跌1.3%及0.1%；百度（9888）更跌逾2%。

泡泡瑪特近兩年來首次回購

泡泡瑪特（9992）昨日（19日）斥資2.51億元回購140萬股股份，每股回購價177.7至181.2元，為公司近兩年來首次回購；該股開市報190.2元，升逾5%。

滙控料市值將見3000億英鎊

滙控（005）企業及機構理財行政總裁Michael Roberts出席達沃斯世界經濟論壇接受彭博訪問時表示，滙控正朝向逾3,000億英鎊（約3.14萬億港元）市值進發；該股開市報129.1元，升1.7%。

中國中免購DFS港澳業務

中國中免（1880）將收購DFS在香港及澳門的旅遊零售業務，以及其在大中華區的無形資產。同時，LVMH集團及Miller家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發行的H股股份。中國中免開市報89.85元，升2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.92億元，中芯國際（981）、華虹半導體（1347）、騰訊（700）分別獲淨買入4.62億元、3.93億元及2.73億元；而中移動（941）、優必選（9880）、美團（3690）則分別遭淨賣出6億元、5.17億元及2.87億元。