恒指低開19點 騰訊百度向下 泡泡瑪特近兩年首回購 逆市升逾半成 ｜港股開市

美國總統特朗普早前宣布2月1日起向歐洲八國加徵關稅，以懲罰它們反對美方獲取格陵蘭，而歐盟亦正考慮對總值930億歐元的美國貨加徵關稅，作為反擊。消息刺激避險需求飆升，黃金和白銀價格周一雙雙觸及歷史新高，其中現貨金價曾高見4,690美元，今早有所回落，暫報4,661美元；現貨白銀價今早亦曾高見94.75美元，最新則報93.47美元。

美股周一休市 期指跌勢明顯

美股方面，周一因馬丁路德金紀念日假期休市，但美股期指跌勢明顯，三大指數期貨跌幅介乎0.8%至約1%。此外，歐洲主要指數亦集體下跌，其其中歐洲斯托克50指數跌1.77%、英國富時100指數跌0.44%、法國CAC40指數跌1.78%，德國DAX30指數亦跌1.22%。

港股方面，恒指今早低開19點，報26544點。科網股受壓，阿里巴巴（9988）跌0.4%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌0.2%；小米（1810）及京東（9618）亦分別跌1.3%及0.1%；百度（9888）更跌逾2%。

泡泡瑪特近兩年來首次回購

泡泡瑪特（9992）昨日（19日）斥資2.51億元回購140萬股股份，每股回購價177.7至181.2元，為公司近兩年來首次回購；該股開市報190.2元，升逾5%。

滙控料市值將見3000億英鎊

滙控（005）企業及機構理財行政總裁Michael Roberts出席達沃斯世界經濟論壇接受彭博訪問時表示，滙控正朝向逾3,000億英鎊（約3.14萬億港元）市值進發；該股開市報129.1元，升1.7%。

中國中免購DFS港澳業務

中國中免（1880）將收購DFS在香港及澳門的旅遊零售業務，以及其在大中華區的無形資產。同時，LVMH集團及Miller家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發行的H股股份。中國中免開市報89.85元，升2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.92億元，中芯國際（981）、華虹半導體（1347）、騰訊（700）分別獲淨買入4.62億元、3.93億元及2.73億元；而中移動（941）、優必選（9880）、美團（3690）則分別遭淨賣出6億元、5.17億元及2.87億元。