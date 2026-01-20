Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙控料股價再升逾50% 「3,000億英鎊市值指日可待」 警告格陵蘭動盪帶來挑戰

股市
滙控（005）市值首次突破2,000億英鎊數周後，其企業及機構理財行政總裁Michael Roberts出席達沃斯世界經濟論壇接受彭博訪問時表示，滙控正朝向逾3,000億英鎊（約3.14萬億港元）市值進發；對於應用AI，他認為不會導致集團出現大裁員。

Roberts指出，儘管地緣政治危機持續醞釀，滙控很可能會進一步壯大，股價有機會較現水平再漲50%以上，而目前股價已接近歷史高位。他說，「要達到3,000億英鎊絕對是指日可待」，並認為「以滙控創造盈利能力而言，應該擁有更高的估值。」滙控香港昨收127元，跌1.2%。

稱AI不會導致大裁員

滙控在過去一年，進行全球業務大重組，裁減數千個職位，合併或關閉部分業務線，同時出售其他業務，這都屬集團行政總裁艾橋智領導下，簡化集團結構並削減成本的策略工作。Roberts說，重組已大致完成，現正尋求方法推動增長。他又警告，美國總統特朗普要求控制格陵蘭所引發的地緣政治動盪將帶來嚴峻挑戰。

滙控正研究如何將人工智能（AI）與數字資產等新科技融入營運中。他認為AI不會導致滙控出現大規模裁員，反而會提高員工生產力。他很期望利用有關新科技，讓銀行家能節省花在行政工作上的時間，因現時花在行政的時間較與客戶見面的時間還要多，而AI則有望重新在這兩者間作出平衡。

