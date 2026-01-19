Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鳴鳴很忙傳集資達39億 引入騰訊、富達、淡馬錫做基投

股市
更新時間：21:29 2026-01-19 HKT
發佈時間：21:12 2026-01-19 HKT

綜合外電報道，內地食品飲料零售商鳴鳴很忙，繼本月初通過上市聆訊後，擬最快周二（20日）建簿，集資4億至5億美元（約31億至39億港元）。據報騰訊（700）、富達國際和淡馬錫將擔任基石投資者。

中國最大休閒食品飲料產品商

鳴鳴很忙主要品牌包括「零食很忙」和「趙一鳴零食」，該公司在2024年按GMV計，是中國最大的休閒食品飲料產品連鎖零售商，亦是中國第四大食品飲料產品連鎖零售商。去年首三季該公司GMV錄得661億元人民幣，按年增74.5%。截至期末，擁有1.95萬家門店。

招股書顯示，鳴鳴很忙集資將用於提升供應鏈能力及產品開發能力、門店網絡升級、品牌建設及推廣活動、提升科技能力和數字化水平、尋求與業務互補的收購機會，以及一般企業用途。

牧原食品傳路演 或集資117億元

另外，外電報道指，生豬養殖龍頭、A股牧原食品已開始預路演，籌資可能高達15億美元（約117億港元）的資金，最快2月掛牌。

商米科技傳最快2月上市

至於螞蟻集團、美團（3690）和小米（1810）有份投資的商米科技，據報亦最快2月掛牌，集資約1.5億美元。

匯川技術籌劃來港發行H股

另一方面，A股市值逾2173億元人民幣、工業機械人製造商匯川技術公布，正籌劃發行H股並在港上市。

玖物智能申來港上市

而內地智能具身產業機器人公司玖物智能遞表，客戶來自清潔能源技術、電子與半導體及光模塊等高科技領域，中金和花旗為保薦人。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
6小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
4小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
6小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
6小時前
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋「查天花」通告嚇壞街坊 事主疑新型詐騙 真相竟是...｜Juicy叮
公屋「查天花」通告嚇壞街坊 事主疑新型詐騙 真相竟是...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
9小時前
CCTV全程錄︱台灣新北染毒子弒父殺母 37刀全劈至見骨血液流乾
01:15
CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾
兩岸熱話
2小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
柴灣電單車意外撞欄 鐵騎士重創不治 現場遺血牆
01:00
柴灣電單車意外撞欄 58歲鐵騎士重創不治 現場遺血牆
突發
2小時前