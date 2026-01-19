鳴鳴很忙傳集資達39億 引入騰訊、富達、淡馬錫做基投

綜合外電報道，內地食品飲料零售商鳴鳴很忙，繼本月初通過上市聆訊後，擬最快周二（20日）建簿，集資4億至5億美元（約31億至39億港元）。據報騰訊（700）、富達國際和淡馬錫將擔任基石投資者。

中國最大休閒食品飲料產品商

鳴鳴很忙主要品牌包括「零食很忙」和「趙一鳴零食」，該公司在2024年按GMV計，是中國最大的休閒食品飲料產品連鎖零售商，亦是中國第四大食品飲料產品連鎖零售商。去年首三季該公司GMV錄得661億元人民幣，按年增74.5%。截至期末，擁有1.95萬家門店。

招股書顯示，鳴鳴很忙集資將用於提升供應鏈能力及產品開發能力、門店網絡升級、品牌建設及推廣活動、提升科技能力和數字化水平、尋求與業務互補的收購機會，以及一般企業用途。

牧原食品傳路演 或集資117億元

另外，外電報道指，生豬養殖龍頭、A股牧原食品已開始預路演，籌資可能高達15億美元（約117億港元）的資金，最快2月掛牌。

商米科技傳最快2月上市

至於螞蟻集團、美團（3690）和小米（1810）有份投資的商米科技，據報亦最快2月掛牌，集資約1.5億美元。

匯川技術籌劃來港發行H股

另一方面，A股市值逾2173億元人民幣、工業機械人製造商匯川技術公布，正籌劃發行H股並在港上市。

玖物智能申來港上市

而內地智能具身產業機器人公司玖物智能遞表，客戶來自清潔能源技術、電子與半導體及光模塊等高科技領域，中金和花旗為保薦人。