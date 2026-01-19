證券總會建議IPO提高散戶配發比例 豁免低流動股票印花稅 設集體訴訟制度

證券及期貨專業總會向提交《財政預算案》意見書，關注新股市場結構不平衡，建議提高散戶的配發比例，同時針對現有法律工具在保障散戶權益不足，提倡研究確立證券集體訴訟制度。該會再次建議下調股票印花稅，並對低流動性股份豁免收費。

回撥機制令散戶只分得10%新股

證券及期貨專業總會會長陳志華在意見書指出，現行新股市場的的回撥機制中，散戶僅獲分配10%的股份，90%歸機構，使市場結構不平衡，導致散戶風險加大。該會建議提高散戶的配發比例，以增強市場信心，提升公平性。

大型新股集資少數保薦人 倡設框架管制

總會亦關注上市申請文件質素下滑及不合規行為，現時大量A+H同步上市及超大型新股，高度集中於少數中資頭部券商及律師所。該會建議，由財經事務及庫務局牽頭，與證監會及聯交所共同檢視保薦人資源配置監管框架，把「每名主要人員同時負責約2至3宗活躍IPO申請」的實務監管期望，上升為清晰的書面指引；並期望證監會成立專責小組，定期監察各持牌保薦機構的項目負荷，一旦超出指引上限，觸發「暫停接納新項目」、「強制整改計劃」甚至「暫停保薦資格」等分級處分機制。

建議印花單減半 與內地看齊

交易成本方面，證券總會又建議，本港應進一步下調股票交易印花稅一半，至買賣雙邊各0.05%，令一個買賣交易總體印花稅為0.1%， 與中國內地A股市場看齊。會方又指出，對於規模較小和流動性偏低的股份，其印花稅貢獻本相當有限，建議引入豁免印花稅，旨在帶動股份交易。

證券集體訴訟機制保障散戶權益

另外，證券總會認為，面對大規模侵權行為，現有法律工具在保障散戶權益方面顯露不足，建議香港應以循序漸進、精心設計的方式，引入以「選擇退出」為原則的證券集體訴訟機制，作為證監會訴訟之外的重要補充，為投資者提供可主動啟動的常規化司法救濟渠道。