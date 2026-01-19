Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Endowus指美股較歷史99%時間昂貴 迎地緣政治風險 建議全球分散投資

股市
更新時間：17:17 2026-01-19 HKT
發佈時間：17:17 2026-01-19 HKT

財富顧問及投資平台Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，目前標指的預測市盈率已超過22倍，處於歷史高位，相比之下，新興市場等非美市場的估值起點仍具吸引力，籲放眼全球市場。

今年投資關鍵在於「分散」

Endowus指，2026年投資關鍵在於「分散」，今年市場仍充斥著不確定性與地緣政治風險，投資者更應審視資產組合是否具備足夠的防禦性。該平台指，分散配置不單是為了對沖風險，更在從數學概率上看，是提升長遠回報潛力的關鍵，而去年非美市場的強勁表現，正好印證多元化布局的價值。

該平台又指，歷史數據顯示，美股目前的CAPE比率（周期性調整本益比）正處於長期平均值的第99百分位數，意味著從長線歷史來看，現在的美股比過去99%的時間都要昂貴，但投資者往往容易受「近因偏差（Recency Bias）」影響，過度依賴近期市場表現來預測未來。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
01:19
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
7小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
5小時前
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
2小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 15:47 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
21小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
7小時前