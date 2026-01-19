Endowus指美股較歷史99%時間昂貴 迎地緣政治風險 建議全球分散投資
發佈時間：17:17 2026-01-19 HKT
財富顧問及投資平台Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，目前標指的預測市盈率已超過22倍，處於歷史高位，相比之下，新興市場等非美市場的估值起點仍具吸引力，籲放眼全球市場。
今年投資關鍵在於「分散」
Endowus指，2026年投資關鍵在於「分散」，今年市場仍充斥著不確定性與地緣政治風險，投資者更應審視資產組合是否具備足夠的防禦性。該平台指，分散配置不單是為了對沖風險，更在從數學概率上看，是提升長遠回報潛力的關鍵，而去年非美市場的強勁表現，正好印證多元化布局的價值。
該平台又指，歷史數據顯示，美股目前的CAPE比率（周期性調整本益比）正處於長期平均值的第99百分位數，意味著從長線歷史來看，現在的美股比過去99%的時間都要昂貴，但投資者往往容易受「近因偏差（Recency Bias）」影響，過度依賴近期市場表現來預測未來。
