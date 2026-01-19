Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國最大養豬企業牧原股份傳下月來港上市 集資最多117億

股市
更新時間：16:10 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:10 2026-01-19 HKT

據彭博引述消息報道，中國最大生豬養殖及肉類生產商牧原股份計劃最快於2月在香港上市，集資額最高可達15億美元（約117億港元）。報道指，目前牧原股份的上市審議仍在進行中，最終發行規模及時間表仍可能隨市況調整。據悉，是次上市的聯席保薦人包括摩根士丹利、中信証券及高盛。

東鵬飲料亦尋求在港上市

若消息屬實，牧原股份將成為近期第二家尋求在港大額集資的內地行業龍頭。報道指，中國能量飲料巨頭東鵬飲料上週亦開始評估投資者對其在香港第二次上市的興趣，集資規模同樣超過10億美元。

牧原股份去年賺逾147億

總部位於河南的牧原股份成立於1995年。根據公司上周發布的業績報道，2025年全年淨利潤預計介乎147億至157億元人民幣，其A股（002714）市值約370億美元（約2,577億港元）。

根據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，按生豬產能及出欄量計量，牧原股份是全球第一大生豬養殖企業，生豬出欄量連續四年全球第一。按生豬出欄量計算，全球市場份額從2021年的2.6%增長到2024年的5.6%，於2024年，其市場份額已超過第二至第四大市場參與者的總和。

另外，牧原股份自2019年開始進軍生豬屠宰肉食業務，以增強全產業鏈運營的優勢。根據弗若斯特沙利文統計，按屠宰頭數計量， 牧原股份於2024年的屠宰與肉食業務位列全球第五、中國第一。按照收入計量，2021年至2024年間，屠宰肉食業務的收入複合年均增長率居於中國大型同行業企業之首。

