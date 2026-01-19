格陵蘭事件對中港股市影響較細及短暫｜古天后

1月19日，天晴，日間乾燥。周末期間，美國總統特朗普又挑起事端，除咗考慮對伊朗發動打擊，未來幾天及幾周內，美國將從空中、陸地及海上調集軍事力量進入中東地區，至少一艘航空母正在駛向中東。另一方面，於周末期間，特朗普表示自2月1日開始，向丹麥、英、法等8個反對其吞併格陵蘭嘅歐洲國家徵收10%關稅，並威脅到6月1日將稅率調高至25%，除非「格陵蘭事件」能夠符合佢意願解決，即美國能成功吞併格陵蘭。

相關國家隨即發表聯合聲明，強調與丹麥及格陵蘭團結一致，同時有消息指歐洲各國可能對美國徵收價值930億歐元（約1,077億美元）關稅，或限制美國公司進入歐盟市場，以回應特朗普向反對其吞併格陵蘭多個歐洲國家加徵關稅，反映歐洲多國對格陵蘭事件態度強硬，無意就此讓步。今晚為美股假期，道指及納指期貨分別下跌0.7%及1%，對應格陵蘭問題作出反應。

恒指裂口低開 恐出現孤島形態

至於上周港股表現反覆，雖然周四恒生指數一度升至27206高位，略為升穿11月13日高位27188，但最終倒跌76點收市，周五更高開低走，跌至26844收市，緊貼5日線。至夜期時段繼續走軟，夜期及ADR跌逾百點，盤中更跌穿26600水平，失守10日線。目前港股雖然出現兩個黃金交叉，繼10日線升穿50日線後，20日線亦升穿50日線。而格陵蘭問題亦令黑期於周日即市作出反應，急跌逾200點，回落至26600水平之下，已失守10日線，料今早港股裂口低開，剛好完全回補上二周所遺留之上升裂口26608-26729，並跌穿裂口底部。

若大市以下跌裂口回補上升裂口，而無法重返周二上升裂口頂部，同時無法重返上周五收市價即26844，則日線圖或出現孤島形態，扭轉上升勢頭，港股或出現更大幅度調整。不過通常開市出現如此巨大裂口，早段或略為反彈回補部份下跌裂口，然而26600-26650、26700-26750及26800-26850，將成為短線反彈阻力，除非港股盡快重返5日線之上即26850水平，方能解除危機，回復升勢。

如大市無法於兩至三個交易日內，重返26850之上，日線圖形成孤島形態，則向下往20日線即約26200水平，甚至50日及100日線，約26050-26100水平尋找支持機會大增。預期格陵蘭事件對中港股市影響力較低，即使有影響調整，港股於26000水平料有不俗支持，暫未見中港股市因此要作深度調整，反而港股或僅回復上落市格局，短線或於26000-27000之間整固。

古天后