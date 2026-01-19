美再掀關稅戰 恒指低開203點 黃金股逆市受捧 劍橋盈喜不升反跌｜港股開市

美國總統特朗普再掀關稅戰，宣布對歐洲8個國家加徵10%關稅，直至取得格陵蘭，加劇與歐洲各國的緊張關係。有分析指，港股短期將面臨消極影響，本周恒指或進一步下試26000點關口。恒指今早則低開203點，報26641點。

科網股向下 京東健康低開3%

科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.5%；騰訊（700）下滑0.7%；美團（3690）跌1.2%；小米（1810）及京東（9618）亦分別跌1.3%及0.5%。此外，京東健康（6618）開市更跌3%，為表現最差藍籌。

金價向上 山東黃金升近3%

避險需求增加，金價周一向上，一度高見4,690美元，暫報4,667美元，續升逾1.5%。黃金相關股方面，山東黃金（1787）開市升2.6%；赤峰黃金（6693）升2.4%；招金（1818）升2%；紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）齊升逾1%。此外，中國白銀集團（815）亦升1.4%。

劍橋科技發盈喜 股價不升反跌

個股消息中，劍橋科技（6166）發盈喜，料2025年度淨利潤2.52億至2.78億人民幣，按年升51.2%至66.8%，主因三大核心業務包括高速率光模塊、寬帶接入及無線接入業務的協同發展；扣除非經常性損益後淨利潤則料約2.49億至2.75億元，按年升64.6%至81.8%。不過，該股開市不升反跌，報85.65元，跌8.4%。

曾永堅：恒指升勢或暫告一段落

香港股票分析師協會副主席曾永堅認為，此次特朗普發起對歐關稅戰，本質上是以關稅為手段爭取美國利益的「慣用手段」，暫未顯現向歐洲以外主要金融市場擴散的跡象。不過，特朗普在該議題上的強硬姿態，引發市場對關稅戰會否擴大至其他領域感到擔憂。此外，伊朗局勢的後續演變，或會推高中東地緣政治風險，有機會成為影響環球股市穩定運行的重要干擾因素，短期內將對港股構成消極影響。

恒指方面，曾永堅表示，近期港股多個交易日成交額突破3,000億，但27000點上方沽壓顯著，該區域的資金承接力及入市積極性有所削弱，在缺乏新催化劑的背景下，港股開年以來的升勢可能暫時告一段落。他預計，恒指目前受制於27200點水平，若後續失守26300點，或將進一步下試100天線附近的26000點關口。

多寧生物更新初步招股書

另一方面，藥明生物（2269）、清池資本為主要股東之一的「多寧生物」事隔逾2年，再更新香港上市的初步招股書，保薦人為摩根士丹利和華泰國際。多寧生物成立於2005年，除了藥明生物外，康方生物（9926）和康諾亞（2162）亦是其股東之一，而藥明生物則是其最大客戶及供應商之一。多寧生物曾於2022年和2023年遞表申港上市。