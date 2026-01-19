Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

近7厘高息股具值博率｜唐牛

股市
更新時間：09:06 2026-01-19 HKT
發佈時間：09:06 2026-01-19 HKT

上星期一講過嘅A南方國指備兌（2802），公佈首次月度派息，每股達0.14元，年度化計超過18厘，非常吸引，不過本欄維持一貫睇法，收息產品只宜跌落嚟吸納，安全系數及值博率都會較高。

周大福創建難高追

正如噚晚節目有觀眾問，現價是否可換馬至周大福創建（659）一樣，大佬，衝緊六年半新高，追貨條數好難計，更何況我哋半年前已入場，更加難說服自己現價買入。

相反，中移動（941）俾北水連沽N日，上星期五即市仲跌穿埋80蚊大關，睇圖一定唔靚，但預期股息率逼近7厘，中長線計值博率不俗。

相關文章：指數備兌ETF袋袋平安｜唐牛

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出

