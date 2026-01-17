愛芯元智據報最快本月招股 擎朗智能擬來港籌15億

內地半導體和機械人公司繼續湧港上市，外電報道，以保密形式申港上市的愛芯元智計劃本月或下月招股，正待監管部門的批准，擬集資約4億美元（約31.2億港元），中金、國泰君安和交銀國際負責安排是次上市。軟銀有份投資的擎朗智能考慮今年在港上市，集資約2億美元(約15.6億港元)。

愛芯元智於2019年成立，專注於邊緣側和端側AI芯片的研發，去年完成逾10億元人民幣的C輪融資，而股東包括啟明創投、美團（3690）和騰訊（700）等。擎朗智能於2010年成立，產品包括配送機械人、消毒機械人和清潔機械人等，應用於餐飲、酒店、醫療等行業。該公司於2021年完成2億美元D輪融資，投資者包括軟銀願景基金2期、沙特阿美風險投資基金和中金資本等，阿里巴巴（9988）則有份參與C輪融資，該輪籌得1億元人民幣。

睿雲聯等3中企遞表

另外，3間內地公司提交香港上市申請，包括民營中醫診所「哈爾濱譽研堂中醫門診集團」、經營「Akuvox」品牌的智能對講解決方案提供商睿雲聯，以及連鎖薄餅自助餐店「比格比薩（Bigpizza）」母企比格餐飲國際。

另一邊廂，美國自去年1月起，限制美國投資者投資中港澳的特定高科技行業，包括半導體等，當中設有豁免公開交易證券的規定。IFR引述消息指，美國最新澄清，如果證券在被美國人士收購時已公開交易，則無論協議何時訂立，這均被視為收購公開交易證券。有銀行家認為，此或許會徹底改變美國投資者參與中國高科技新股的情況，因為這可能意味着他們可以投資於特定交易，而毋須向監管機構提交通知。另有銀行家指出，一些美國或國際投資者可能加快或更自在地投資這些新股，惟部分保守投資者可能繼續提交通知。

