陳茂波明言不減股票印花稅 除非外圍環境令競爭力不足

財政司司長陳茂波出席立法會財委會特別會議，金融服務界議員李惟宏關注，政府會否設立機制考慮審視股票印花稅。陳茂波回應時表明，印花稅是政府收入重要部分，不會再下調股票印花稅。

他直言，若過去香港完全取消了股票印花稅，「今年財政會是甚麼境況？」他說從大局考慮，印花稅是政府收入重要部分，本財年印花稅增加主要來自股票，來自房地產市場的物業印花稅，因樓市未穩而大幅縮減，因此要考慮公共財政和公眾利益角度。

他續指第二個考慮是本港競爭力，看看香港和外圍哪些地區競爭，他們在這方面怎樣做，令生意流失，是其最重要考慮，「我要確保這事情不會發生」。

陳茂波指，香港在醫療、養老方面均需要資源支持，事實上印花稅收入是一個重要的來源。「就住整體印花稅你要我減落去，我不會再減了，我講得好清楚，我不會再減，除非外圍環境令我（香港）競爭力不夠。」他強調現時的印花稅水平，不管對成交量還是競爭力仍認為合適。

不過，「整體不減，但個別要跟人爭生意（的產品）減不減？減！」例如房地產的基金、ETF。他說會集中精力，思考有甚麼新產品要發展，要跟外圍「爭生意」或培訓，「怎樣寬鬆也有得思考」。



