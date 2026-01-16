Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

據報內地打壓高頻交易 監管機構傳要求交易所撤走專用伺服器

股市
更新時間：10:36 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:36 2026-01-16 HKT

彭博引述知情人士報道，中國監管機構要求移除交易所數據中心內一些高頻交易的專用伺服器，料影響高頻交易商的優勢。

報道指，上海和廣州的商品期貨交易所，已要求當地經紀商將其客戶的伺服器從交易所數據中心移走。據知情人士表示，這一舉措由監管機構主導，據報上海期貨交易所已告知經紀商，他們需要在下個月底前將高頻客戶的設備移出，而其他客戶則需要在4月30日前完成。

移走設備削高頻交易優勢

這項措施料影響內地的高頻交易公司，同時也影響在華活躍的國際投資公司，知情人士表示，城堡證券（Citadel Securities）、Jane Street Group和Jump Trading等外國公司的伺服器接入正受到影響。

報道指，措施威脅到高頻交易商和量化對沖基金長期用來擊敗競爭對手的速度優勢，他們通過在交易所數據中心設有伺服器，可獲得比其他人略快的執行速度，在每毫秒都很重要的市場是一大優勢。

料為關注公平競爭環境舉措

雖然對大多數投資者來說，幾毫秒的延遲是難以察覺，但這足以影響上述公司在期貨、可轉換債券和商品方面的高頻交易。如果沒有最快的訪問速度，他們的一些交易策略可能不再可行。而上述公司是在當地經紀公司幫助，將伺服器放在交易所內，經紀公司此作為確保業務的一種方式。

分析相信，這項措施是官方關注投資者公平競爭環境，以及確保市場穩定的最新舉動，監管機構本周初已收緊融資融券，據報又審查了外國做市商的一些ETF交易。

據彭博引述中信證券的估計，截至去年6月，中國量化交易商的管理資產約為1.7萬億元人民幣。

