恒指高開171點 藥明生物挫3% 長和升2% ATM升0.8%至2%｜港股開市

股市
更新時間：09:26 2026-01-16 HKT
發佈時間：09:26 2026-01-16 HKT

台積電業績強勁，加上今年營收指引反映AI熱潮持續，刺激美股科技股反彈，三大指數周四止跌回穩，道指收市升292點或0.6%，報49442點；標指升17點或0.26%，報6944點；納指升58點或0.25%，報23530點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.6%，報7809點。

台積電ADR股價創新高，收市升4.4%，報341.64美元。英偉達升2.13%，AMD漲升2%，美光科技、亞馬遜、Meta均漲近1%，而Alphabet、微軟、蘋果分別跌0.9%、0.6%及0.6%。銀行股績後造好，貝萊德、摩根士丹利升逾5%，高盛、花旗升逾4%。

經濟數據方面，美國勞工部公布，截至1月10日止一周的首次申領失業救濟人數減少9000人至19.8萬人，少過預期的21.5萬人；截至1月3日止一周的持續申領失業救濟人數下降1.9萬人至188.4萬人，亦少過預期的189.7萬人。

藥明生物遭主要股東減持

港股方面，恒指今早高開171點，報27094點。騰訊（700）升0.8%；阿里巴巴（9988）升2%；美團（3690）升1%；小米（1810）升0.37%；京東（9618）跌0.52%。

藥明生物（2269）低開3.39%，報38.66元，該公司被主要股東擬以每股38.52元配售1.5億股減持，較周四收市價40.02元折讓3.75%。

優然牧業（9858）以先舊後新方式及向控股股東伊利配股，集資總額共23.46億元。配售價3.92元，較周四收市價4.3元折讓8.84%。優然牧業股價跌5.11%。

長和（001）高開2.18%，報60.75元，據報長和爭取屈臣氏最快次季在香港及倫敦上市。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，預期去年多購47.8%至53.71%，高開0.98%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股15.15億港元。阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、中芯國際（981）分別獲淨買入19.76億港元、6.43億港元、1.81億港元；中國移動（941）、小米（1810）、中國海洋石油（883）分別遭淨賣出7.91億港元、4.91億港元、3.66億港元。

