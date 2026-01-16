恒指四闖兩萬七跌失敗 倒跌78點 泡泡瑪特挫6% AI晶片股造好 專家憂升浪告終｜港股收市

人行下調貨幣結構性工具利率等措施撐經濟，惟有傳中國監管機構要求移除交易所數據中心內一些高頻交易的專用伺服器，繼續為市場降溫。好淡消息夾雜，港股周五再現高開低走，連續四日挑戰27000關失敗。恒指全日收報26844點，跌78點，大市成交回落至2550億元，為本周最少。北水重新轉淨流入9400萬元。

恒指全周仍升613點 攜程累瀉22%

恒指高開171點，初段竹最多升253點，見27176點，惟高位有沽壓，全日節節下滑，尾段跌182點，最終全日收報26844點，跌78點。國指收報9220點，跌46點。科指收報5822點，跌6點。一周計，恒指累升613點，國指累升172點，科指累升135點。攜程（9961）累跌21.8%，為本周表現最差藍籌股；阿里健康（241）累升17.9%，為本周表現最佳藍籌股。

中芯升2% 華虹漲7%

台積電最新業績強勁，加上今年營收指引反映AI熱潮持續，港股晶片股受惠，逆市持續上升。中芯國際（981）走高2.4%，收報79.2元；華虹半導體（1347）飆升7.4%，收報106.8元，股價創歷史新高。而MINIMAX（100）大升22.3%，收報438元；兆易創新（3986）彈高16.7%，收報272元；智鋪（2513）亦升3.7%，收報250元。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1%，收報166.2元；同系的阿里健康（241）未止跌，再瀉5.2%，收報6.8元。網易（9999）漲1%，收報215.6元；騰訊（700）下滑0.7%，收報617.5元；美團（3690）亦跌0.8%，收報100元。

紅海開通 東方海外急挫5%

航運巨頭馬士基表示，在安全形勢趨於穩定後，將恢復通過紅海和蘇伊士運河的航行。航運及港口股多股下行，東方海外國際（316）急跌5%，收報120.1元；海豐國際（1308）挫4%，收報26.22元；中遠海控（1919）跌3.4%，收報13.26元。

內地下調商業房貸首付比例政策未能提振內房股股價，龍湖（960）跌0.7%，收報9.35元；中海外（688）跌1.1%，收報13.11元；萬科（2202）走低2.5%，收報3.5元。

長和傳分拆屈臣氏 逆市揚2%

個股方面，外電指，為泡泡瑪特（9992）生產Labubu的主要代工廠存在剝削勞工權利問題，泡泡瑪特急跌5.6%，收報178.6元，股價創8個月新低，兼為表現最差藍籌股。長和（001）旗下零售旗艦屈臣氏集團再傳分拆上市，估值或達300億美元（約2340億港元），最快第二季完成。長和股價逆市升1.8%，收報60.5元。

中信資源出售投資 復牌抽升27%

藥明生物（2269）遭主要股東折讓3.8%減持1.5億股，股價下滑0.6%，收報39.78元。優然牧業（9858）以先舊後新方式，折讓8.8%向控股股東伊利配股，集資23.46億元，優然牧業仍升1.9%，收報4.38元。中信資源（1205）減持381.66萬份美國鋁業業存託憑證，套現2.47億美元，相當於19.3億港元，該股復牌後飆升26.8%，收報0.52元。

聶Sir：恒指需2800億成交支持升市

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，近日投資者漸趨謹慎，不少市場資金逢高出貨，加上大市成交連日回落，因此港股未夠力企穩27000關收市，呈現高開低走的走勢。他續指，港股短期內的走勢需要留意大市成交的情況，若其未能繼續回升至2800億元水平，恒指本月內較難企穩27000關，並且後市將面臨回調的壓力，甚至失守26600點，有機會意味著今年港股開局升市或將暫告一段落。

恒指今早高開171點後，最多升252點，高見27176點，惟二萬七未能企穩，大市由升轉跌，最多跌83點。中午收報26851點，跌71點或0.27%；半日成交1,407.90億元。科指半日跌12點或0.22%，報5815點。

財政司司長陳茂波出席立法會會議時明言，印花稅是政府收入重要部分，不會再下調股票印花稅。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1%；網易（9999）升0.37%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）跌0.79%；京東（9618）跌0.95%；小米（1810）跌1.58%。

阿里健康挫半成

阿里健康（ 241）續調整，半日跌5.43%。平安好醫生（1833）及京東健康（6618）齊跌2%。

泡泡瑪特（9992）半日挫4.75%，創約1年低。藥明生物（2269）被主要股東擬以每股38.52元配售1.5億股減持，半日跌0.9%。

李寧獲大行唱好

創科實業（669）半日升4.26%，為表現最佳藍籌；李寧（2331）獲大行升目標價，升3.73%。

據報長和爭取屈臣氏最快次季在香港及倫敦上市。長和（001）升1%，報60.1元，見約4年高位。新地（016）半日升1.35%，報112.6元，創逾2年高。新世界（017）半日升2.21%。

0930：台積電業績強勁，加上今年營收指引反映AI熱潮持續，刺激美股科技股反彈，三大指數周四止跌回穩，道指收市升292點或0.6%，報49442點；標指升17點或0.26%，報6944點；納指升58點或0.25%，報23530點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.6%，報7809點。

台積電ADR股價創新高，收市升4.4%，報341.64美元。英偉達升2.13%，AMD漲升2%，美光科技、亞馬遜、Meta均漲近1%，而Alphabet、微軟、蘋果分別跌0.9%、0.6%及0.6%。銀行股績後造好，貝萊德、摩根士丹利升逾5%，高盛、花旗升逾4%。

經濟數據方面，美國勞工部公布，截至1月10日止一周的首次申領失業救濟人數減少9000人至19.8萬人，少過預期的21.5萬人；截至1月3日止一周的持續申領失業救濟人數下降1.9萬人至188.4萬人，亦少過預期的189.7萬人。

藥明生物遭主要股東減持

港股方面，恒指今早高開171點，報27094點。騰訊（700）升0.8%；阿里巴巴（9988）升2%；美團（3690）升1%；小米（1810）升0.37%；京東（9618）跌0.52%。

藥明生物（2269）低開3.39%，報38.66元，該公司被主要股東擬以每股38.52元配售1.5億股減持，較周四收市價40.02元折讓3.75%。

優然牧業（9858）以先舊後新方式及向控股股東伊利配股，集資總額共23.46億元。配售價3.92元，較周四收市價4.3元折讓8.84%。優然牧業股價跌5.11%。

長和（001）高開2.18%，報60.75元，據報長和爭取屈臣氏最快次季在香港及倫敦上市。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，預期去年多購47.8%至53.71%，高開0.98%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股15.15億港元。阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、中芯國際（981）分別獲淨買入19.76億港元、6.43億港元、1.81億港元；中國移動（941）、小米（1810）、中國海洋石油（883）分別遭淨賣出7.91億港元、4.91億港元、3.66億港元。