恒指半日跌71點 泡泡瑪特挫4.7% 長和、新地創52周高｜港股開市

恒指今早高開171點後，最多升252點，高見27176點，惟二萬七未能企穩，大市由升轉跌，最多跌83點。中午收報26851點，跌71點或0.27%；半日成交1,407.90億元。科指半日跌12點或0.22%，報5815點。

財政司司長陳茂波出席立法會會議時明言，印花稅是政府收入重要部分，不會再下調股票印花稅。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1%；網易（9999）升0.37%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）跌0.79%；京東（9618）跌0.95%；小米（1810）跌1.58%。

阿里健康挫半成

阿里健康（ 241）續調整，半日跌5.43%。平安好醫生（1833）及京東健康（6618）齊跌2%。

泡泡瑪特（9992）半日挫4.75%，創約1年低。藥明生物（2269）被主要股東擬以每股38.52元配售1.5億股減持，半日跌0.9%。

李寧獲大行唱好

創科實業（669）半日升4.26%，為表現最佳藍籌；李寧（2331）獲大行升目標價，升3.73%。

據報長和爭取屈臣氏最快次季在香港及倫敦上市。長和（001）升1%，報60.1元，見約4年高位。新地（016）半日升1.35%，報112.6元，創逾2年高。新世界（017）半日升2.21%。

0930：台積電業績強勁，加上今年營收指引反映AI熱潮持續，刺激美股科技股反彈，三大指數周四止跌回穩，道指收市升292點或0.6%，報49442點；標指升17點或0.26%，報6944點；納指升58點或0.25%，報23530點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.6%，報7809點。

台積電ADR股價創新高，收市升4.4%，報341.64美元。英偉達升2.13%，AMD漲升2%，美光科技、亞馬遜、Meta均漲近1%，而Alphabet、微軟、蘋果分別跌0.9%、0.6%及0.6%。銀行股績後造好，貝萊德、摩根士丹利升逾5%，高盛、花旗升逾4%。

經濟數據方面，美國勞工部公布，截至1月10日止一周的首次申領失業救濟人數減少9000人至19.8萬人，少過預期的21.5萬人；截至1月3日止一周的持續申領失業救濟人數下降1.9萬人至188.4萬人，亦少過預期的189.7萬人。

藥明生物遭主要股東減持

港股方面，恒指今早高開171點，報27094點。騰訊（700）升0.8%；阿里巴巴（9988）升2%；美團（3690）升1%；小米（1810）升0.37%；京東（9618）跌0.52%。

藥明生物（2269）低開3.39%，報38.66元，該公司被主要股東擬以每股38.52元配售1.5億股減持，較周四收市價40.02元折讓3.75%。

優然牧業（9858）以先舊後新方式及向控股股東伊利配股，集資總額共23.46億元。配售價3.92元，較周四收市價4.3元折讓8.84%。優然牧業股價跌5.11%。

長和（001）高開2.18%，報60.75元，據報長和爭取屈臣氏最快次季在香港及倫敦上市。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，預期去年多購47.8%至53.71%，高開0.98%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股15.15億港元。阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、中芯國際（981）分別獲淨買入19.76億港元、6.43億港元、1.81億港元；中國移動（941）、小米（1810）、中國海洋石油（883）分別遭淨賣出7.91億港元、4.91億港元、3.66億港元。