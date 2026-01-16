Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確

股市
更新時間：06:00 2026-01-16 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-16 HKT

今年港股IPO市場持續暢旺，以近期市場最矚目的壁仞科技（6082）及MINIMAX（100）為例，分別多達47萬及近42萬人申購，遠超去年受熱捧的聚水潭（6687）及紫金黃金國際（2259），兩者分別獲38萬及35萬人申購；換言之，今年IPO市場或多近10萬人參與。對於申購人數大增，有內地社交媒體文章指市傳有俗稱「猴子軍團」的虛假人頭戶利用海外券商漏洞大規模違規抽新股。《星島頭條》就此向業界查詢，獲回覆指曾聽聞事件，或有不法之徒利用灰色地帶開設賬戶；證監會則指經海外轉介訂單的持牌中介人，必須採取合理步驟以確保客戶身分識別資料準確，但不會對市場傳聞或個別個案作評論。

相關新聞：新股IPO｜MINIMAX首掛收市報345元 升逾一倍 一手賬賺3600元 瑞博揚41% 金潯升26%

壁仞申購人數遠較去年多

根據港交所資料顯示，在近期上市新股之中，以壁仞科技及MINIMAX申購人數最多，分別有47萬及近42萬人申購，單計乙組（500萬或以上）申購人數亦有2.9萬及近2萬人參與。

根據港交所資料顯示，壁仞科技申購人數有47萬。
根據港交所資料顯示，壁仞科技申購人數有47萬。

相比之下，去年10月上市聚水潭（6687）獲逾38萬人申購，去年9月上市的紫金黃金國際及去年5月上市的寧德時代（3750），亦分別有35萬及31萬人申購。以此估計，今年新參與抽新股人士或較去年多近10萬。

港股IPO申購人數統計

公司名稱 申購總人數 乙組申購人數
壁仞科技（6082） 471116 29255
MINIMAX（100） 417646 19957
智譜（2513） 204871 14826
精鋒醫療（2675） 196179 6402
天數智芯（9903） 180802 9735
BBSB（8610） 145089
兆易創新（3986） 148419 12692
紅星冷鏈（1641） 103102 5097
金潯資源（3636） 64456 882
瑞博生物（6938） 42771 942
去年上市熱門新股
聚水潭（6687） 386815 21643
紫金黃金國際（2259） 350775 24133
寧德時代（3750） 310827 19049

相關新聞：壁仞科技傳獲47.6萬散戶「入飛」 料成今年最多人認購新股

若以歷史數據作比較，目前炒風尚不算「熾熱」，其中螞蟻集團於2020年招股時曾獲155萬人申購，惟最終未能成功上市；而工商銀行（1398）於2006年上市時，亦創出97萬人認購的紀錄。不過，港交所於2023年推出新股電子平台FINI後，大幅打擊了重複認購行為。

相關新聞：新股平台FINI據報有漏洞 內地投資者用不同身份開戶 成功重複認購新股

網傳利用海外券商大量開戶

至於市傳所謂的「猴子軍團」，據內地社交媒體文章所指近期數量大增，這是利用監管較寬鬆地區的海外持牌券商大量開戶，例如一些新西蘭或越南等持牌小型券商，再透過香港持牌券商作為中介提交申購定單，以參與港股IPO。

該篇文章更聲稱，若港股券商開戶仍毋須人臉識別、且容許非本人名下銀行卡出入金，這些「軍團」可「虛擬出上萬個帳戶」，並於「一檔熱門新股獲利數百萬元」。

證監：一旦發現違規將採行動

針對相關傳聞，證監會表示不會對市場傳聞或個別個案作評論，但證監會強調會積極監察市場，一旦發現有違規行為，將採取適當的監管行動。證監會又指，根據現行的新股發行平台（FINI）機制，所有參與首次公開招股（IPO）的認購人士，均必須提供投資者身分識別資料。這意味着無論資金來源何處，最終投資者的身份必須披露。

證監會強調會積極監察市場，一旦發現有違規行為，將採取適當的監管行動。
證監會強調會積極監察市場，一旦發現有違規行為，將採取適當的監管行動。

另外，證監會亦指處理經海外轉介訂單（oversea-routed orders）的持牌中介人，必須採取合理步驟，以確保提交至FINI的客戶身分識別資料準確無誤。證監會進一步要求持牌中介人必須對相應的海外經紀行進行額外的盡職審查措施，其具體包括必須了解海外經紀行的「底層客戶」（underlying customers）類型，以及其預期的交易性質及規模；另外，必須評估海外經紀行的反洗錢（AML）及打擊恐怖分子資金籌集（CFT）監控措施。

業界：或有不法之徒利用灰色地帶

另一方面，富途證券首席分析師譚智樂透露，曾聽聞坊間的「猴子軍團」事件，認為在目前機制下，或有不法之徒利用灰色地帶開設賬戶，可能會觸動證監會神經，並加強相關監管。不過，對於大規模「假人頭」的說法，他反駁指現行開戶需經銀行系統及電子KYC（客戶身份認證），難以大規模造假。

此外，針對新股中籤難的情況，他坦言新股新制下凍資期大幅縮短為「T+2」，令孖展利息成本顯著下降，因此投資者傾向加大槓桿，「閒閒地」也能錄得逾千倍超購，變相令新股難以抽中；同時，新股近期出現抽中即賺錢的「Free Money」效應，競爭自然激烈，中籤難是正常反映。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
22小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前