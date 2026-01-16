新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確

今年港股IPO市場持續暢旺，以近期市場最矚目的壁仞科技（6082）及MINIMAX（100）為例，分別多達47萬及近42萬人申購，遠超去年受熱捧的聚水潭（6687）及紫金黃金國際（2259），兩者分別獲38萬及35萬人申購；換言之，今年IPO市場或多近10萬人參與。對於申購人數大增，有內地社交媒體文章指市傳有俗稱「猴子軍團」的虛假人頭戶利用海外券商漏洞大規模違規抽新股。《星島頭條》就此向業界查詢，獲回覆指曾聽聞事件，或有不法之徒利用灰色地帶開設賬戶；證監會則指經海外轉介訂單的持牌中介人，必須採取合理步驟以確保客戶身分識別資料準確，但不會對市場傳聞或個別個案作評論。

壁仞申購人數遠較去年多

根據港交所資料顯示，在近期上市新股之中，以壁仞科技及MINIMAX申購人數最多，分別有47萬及近42萬人申購，單計乙組（500萬或以上）申購人數亦有2.9萬及近2萬人參與。

根據港交所資料顯示，壁仞科技申購人數有47萬。

相比之下，去年10月上市聚水潭（6687）獲逾38萬人申購，去年9月上市的紫金黃金國際及去年5月上市的寧德時代（3750），亦分別有35萬及31萬人申購。以此估計，今年新參與抽新股人士或較去年多近10萬。

港股IPO申購人數統計

公司名稱 申購總人數 乙組申購人數 壁仞科技（6082） 471116 29255 MINIMAX（100） 417646 19957 智譜（2513） 204871 14826 精鋒醫療（2675） 196179 6402 天數智芯（9903） 180802 9735 BBSB（8610） 145089 — 兆易創新（3986） 148419 12692 紅星冷鏈（1641） 103102 5097 金潯資源（3636） 64456 882 瑞博生物（6938） 42771 942 去年上市熱門新股 聚水潭（6687） 386815 21643 紫金黃金國際（2259） 350775 24133 寧德時代（3750） 310827 19049

若以歷史數據作比較，目前炒風尚不算「熾熱」，其中螞蟻集團於2020年招股時曾獲155萬人申購，惟最終未能成功上市；而工商銀行（1398）於2006年上市時，亦創出97萬人認購的紀錄。不過，港交所於2023年推出新股電子平台FINI後，大幅打擊了重複認購行為。

網傳利用海外券商大量開戶

至於市傳所謂的「猴子軍團」，據內地社交媒體文章所指近期數量大增，這是利用監管較寬鬆地區的海外持牌券商大量開戶，例如一些新西蘭或越南等持牌小型券商，再透過香港持牌券商作為中介提交申購定單，以參與港股IPO。

該篇文章更聲稱，若港股券商開戶仍毋須人臉識別、且容許非本人名下銀行卡出入金，這些「軍團」可「虛擬出上萬個帳戶」，並於「一檔熱門新股獲利數百萬元」。

證監：一旦發現違規將採行動

針對相關傳聞，證監會表示不會對市場傳聞或個別個案作評論，但證監會強調會積極監察市場，一旦發現有違規行為，將採取適當的監管行動。證監會又指，根據現行的新股發行平台（FINI）機制，所有參與首次公開招股（IPO）的認購人士，均必須提供投資者身分識別資料。這意味着無論資金來源何處，最終投資者的身份必須披露。

證監會強調會積極監察市場，一旦發現有違規行為，將採取適當的監管行動。

另外，證監會亦指處理經海外轉介訂單（oversea-routed orders）的持牌中介人，必須採取合理步驟，以確保提交至FINI的客戶身分識別資料準確無誤。證監會進一步要求持牌中介人必須對相應的海外經紀行進行額外的盡職審查措施，其具體包括必須了解海外經紀行的「底層客戶」（underlying customers）類型，以及其預期的交易性質及規模；另外，必須評估海外經紀行的反洗錢（AML）及打擊恐怖分子資金籌集（CFT）監控措施。

業界：或有不法之徒利用灰色地帶

另一方面，富途證券首席分析師譚智樂透露，曾聽聞坊間的「猴子軍團」事件，認為在目前機制下，或有不法之徒利用灰色地帶開設賬戶，可能會觸動證監會神經，並加強相關監管。不過，對於大規模「假人頭」的說法，他反駁指現行開戶需經銀行系統及電子KYC（客戶身份認證），難以大規模造假。

此外，針對新股中籤難的情況，他坦言新股新制下凍資期大幅縮短為「T+2」，令孖展利息成本顯著下降，因此投資者傾向加大槓桿，「閒閒地」也能錄得逾千倍超購，變相令新股難以抽中；同時，新股近期出現抽中即賺錢的「Free Money」效應，競爭自然激烈，中籤難是正常反映。