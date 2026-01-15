Uniqlo母公司業績標青 日股幾難股災｜莫灝楠

U記母公司迅銷（6288，日：9983）出業績，呢間超過1,300億美元市值嘅時裝巨無霸，首季收入增長接近15%，七除八扣個EPS就得12%左右，睇落有少少慢？再睇下細數。

點解EPS增長得12%？

海外U記收入勁升20%，Operating Profit增長41.6%；日本U記Sales都有12%增長，Operating Profit增長20%，絕對交到功課。咁點解睇落個EPS增長得12%？最主要係因為上年同期有一筆一次性嘅財務收入令個基數高左，如果忽略不計，應有接近20%增長。

圖片來源：迅銷投資者關係

睇睇管理層點講，日本U記同香港好似，大家都係賣Heattech保暖內衣或Pufftech外套等等。感謝節促銷效果唔錯。日圓匯率跌，導致毛利率小跌，但銷售增長cover左個影響。中國/香港區上季度銷售增長負數，呢個季度有重新pick up，與京東合作增加曝光對業績有正面影響。歐美地區就一直表現優異，繼續有雙位數Growth。

U記個「簡約+平靚正」文化幾符合而家個trend。大家聽到U記唔會覺得特別cheap，反而覺得方便，簡單，價格合理。亞洲同歐美市場都仍然有增長空間。

業績無挑剔 唯一是估值貴

其實公司業績表現無乜值得挑剔。唯一問題就係估值真係少貴。20%左右嘅增長，但預測PE都要40倍。咁我只能說因為品牌已經well established，加上增長確定性好高，全球性公司，所以市場畀足premium佢。公司就好好，係需要等「大特價」先買得咁解。

日經指數係用成分股股價確定權重比例。所以U記雖然唔係日本最有代表性嘅股份，但佢係日經指數最大成分股。當然，你可以話我以偏概全，但最近一堆日股業績超靚數，隻U記更加唔洗講。短期個日股要大爆炸、大股災，真係有點難度。

莫灝楠