新世界系人事變動 黃少媚掌新百貨 新世界股價曾升逾15%

新世界百貨中國（825） 昨日收市後公佈人事變動後，今早股價急升，半日升6.9%至0.31元；同系新世界發展（017） 今早更曾升逾15%，高見9.5元，半日續升逾12%，收報9.24元。

公告指出，新世界百貨中國執行董事兼首席執行官謝惠芳因有意投放更多時間在個人發展上，已提出辭任，自2月14日起生效，同時將不再擔任董事會轄下執行委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

在過渡安排下，公司副主席及執行董事，以及董事會轄下執行委員會主席黃少媚將負責集團的日常管理與營運的整體領導，並向管理團隊提供策略性指導，自1月14日起生效。

另一方面，近日多間大行唱好樓價，本地地產股亦見向好。除了新世界外，新地（016）半日升逾2%、信置（083）升1.9%，長實（1113）亦升1.5%。

相關文章：花旗看好香港樓市 上調樓價預測至升8% 料地產股跑贏收租股

大摩指本港樓市8年來重拾上行周期 料今年住宅樓價升一成