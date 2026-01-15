Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界系人事變動 黃少媚掌新百貨 新世界股價曾升逾15%

股市
更新時間：12:32 2026-01-15 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-15 HKT

新世界百貨中國（825） 昨日收市後公佈人事變動後，今早股價急升，半日升6.9%至0.31元；同系新世界發展（017） 今早更曾升逾15%，高見9.5元，半日續升逾12%，收報9.24元。

公告指出，新世界百貨中國執行董事兼首席執行官謝惠芳因有意投放更多時間在個人發展上，已提出辭任，自2月14日起生效，同時將不再擔任董事會轄下執行委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

在過渡安排下，公司副主席及執行董事，以及董事會轄下執行委員會主席黃少媚將負責集團的日常管理與營運的整體領導，並向管理團隊提供策略性指導，自1月14日起生效。

另一方面，近日多間大行唱好樓價，本地地產股亦見向好。除了新世界外，新地（016）半日升逾2%、信置（083）升1.9%，長實（1113）亦升1.5%。

相關文章：花旗看好香港樓市 上調樓價預測至升8% 料地產股跑贏收租股

大摩指本港樓市8年來重拾上行周期 料今年住宅樓價升一成

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
17小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
15小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
20小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
5小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
5小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
19小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
3小時前