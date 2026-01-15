Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界系人事變動 瑰麗酒店澄清集團及品牌不會出售 新世界股價曾升逾15%

股市
更新時間：13:40 2026-01-15 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-15 HKT


早前有外媒引述消息指新世界（017）主席鄭家純探討出售瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）部份資產的可能性後，近日市場亦有傳萬豪國際（Marriott International）擬策略性收購瑰麗酒店，甚至指萬豪國際內部已將併購項目命名為天馬計劃；不過，瑰麗酒店集團回應傳媒時表示，集團及旗下品牌均不會出售，所有酒店均照常運營，「我們將堅定不移地履行對各利益相關方的長期承諾」。

報道指出，市場日前流傳了一封萬豪國際法律部內部電郵，指示團隊要在2月28日或之前向美國聯邦貿易委員會及美國司法部提交所有必須法律文件，並特別警示瑰麗酒店集團交易與其相連公司新世界 （017） 及周大福（1929） 股價緊密交織，任何延遲或不確定性將加劇波動。值得留意的是，新世界系股氛今早出現異動，其中新世界百貨中國（825） 半日升6.9%至0.31元；同系新世界發展（017） 今早更曾升逾15%，高見9.5元，半日續升逾12%，收報9.24元。

黃少媚暫時出掌新世界百貨中國

另一方面，新世界百貨中國昨日收市後亦公佈了人事變動。公告指出，新世界百貨中國執行董事兼首席執行官謝惠芳因有意投放更多時間在個人發展上，已提出辭任，自2月14日起生效，同時將不再擔任董事會轄下執行委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

在過渡安排下，公司副主席及執行董事，以及董事會轄下執行委員會主席黃少媚將負責集團的日常管理與營運的整體領導，並向管理團隊提供策略性指導，自1月14日起生效。

另一方面，近日多間大行唱好樓價，本地地產股亦見向好。除了新世界外，新地（016）半日升逾2%、信置（083）升1.9%，長實（1113）亦升1.5%。

相關文章：花旗看好香港樓市 上調樓價預測至升8% 料地產股跑贏收租股

大摩指本港樓市8年來重拾上行周期 料今年住宅樓價升一成

↓即睇減息部署↓

