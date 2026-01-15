Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中資券商據報重新擴張 大舉招聘兼加薪 應對中港IPO回暖需求

股市
更新時間：11:36 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:36 2026-01-15 HKT

中國多間證券公司經歷過去幾年重創後，據報正在重新擴張，大舉招聘初級及中級銀行家，以應對中港兩地IPO市場回暖帶來的業務需求，標誌着行業策略出現顯著調整。過去幾年，受交易放緩及反腐行動等影響，券商行業一度需削減薪金與獎金。

獎金池與項目完成情況掛鈎

據彭博引述消息指出，中信證券、華泰證券及中金公司等多家大型券商，近期已招聘數十名初級及中級投資銀行從業員，主要集中在執行職位而非資深業務拓展人員。同時，部分大型券商已將初級銀行家的基本工資調整至接近打擊行動前的水平，不過獎金池仍與項目完成情況及監管機構對行業態度緊密掛鈎。

港今年IPO交易額料超過2025年

報道指出，市場復甦動力主要來自IPO活動回升。據彭博數據顯示，2025年內地IPO集資額去年反彈30%；香港市場的復甦更為強勁，IPO數量在經歷3年低迷後增長超過兩倍。彭博行業研究高級分析師Sharnie Wong表示，香港今年IPO交易額料超過2025年，並預計反彈勢頭將會加速，股權資本市場的招聘活動可能有所增加。

官方數據顯示，中國證券業去年上半年整體利潤增長40%至1,123億元人民幣。不過，截至去年底，證券從業人員總數為32.8萬人，較2024年底的33.66萬人有所下降。

